"Scântei" în spitalele din Constanţa! Directorii, monitorizaţi de preşedintele CJC

"Scântei" în spitalele din Constanța! Directorii, monitorizați de președintele CJC

Președintele Consiliului Județean Constanța preia frâiele Sănătății din județ. Horia Țuțuianu a anunțat, ieri, că i-a retras atribuțiile vicepreședintelului CJC Daniel Learciu de la conducerea Direcției de Sănătate din cadrul Consiliului Județean Constanța și va monitoriza personal activitatea unităților sanitare.„Am spus, la începutul mandatului, că unul din principalele obiective ale mele ca președinte al CJC este domeniul sanitar. Daniel Learciu a încercat să asigure managementul sistemului de sănătate și modul de funcționare a acestor unități, motiv pentru care, începând de astăzi (n.r. luni, 30 octombrie), printr-o dispoziție de președinte, domeniul de sănătate trece direct în subordinea președintelui CJC. Provin din management, am o vastă experiență în domeniul managerial și doresc să coordonez direct această direcție pentru că este de impact major asupra cetățenilor. Cred că activitatea din spitalele din județ trebuie monitorizată și urmărită în detaliu”, a precizat Horia Țuțuianu.Rapoarte săptămânale în fiecare spitalAstfel, în fiecare unitate spitalicească va exista, începând de săptămâna viitoare, un birou distinct, unde își vor desfășura activitatea președintele Consiliului Județean și președintele Consiliului de Administrație al unității spitalicești.„Săptămânal, dacă nu, de două sau de trei ori pe săptâmână, personal mă voi deplasa eu sau președintele CA și voi cere raportare săptămânală a managerului și asupra activității din fiecare spital. În primul rând, președintele CA al fiecărui spital va trebui să aibă un raport săptămânal al activității din unitatea respectivă. Ca să vorbim pe românește, boală lungă moarte sigură. A venit momentul zero să mă implic direct în sistemul de sănătate. Aștept performanță de la șefii spitalelor, nu altceva. Aștept o implicare mai mare atât din partea lor, cât și din partea medicilor. Nu garantez că lucrurile se vor schimba peste noapte în spitale și va fi, de mâine, lapte și miere, însă mă voi implica direct, în teren, în activitatea lor. Vom face tot posibilul ca, încă de la debutul anului următor, lucrurile să înceapă să se miște în spitalele din județ”, a mai spus Horia Țuțuianu.Primul vizat, Spitalul Județean ConstanțaDeși nu a pronunțat nume și a refuzat să explice ce l-a nemulțumit de a luat această măsură drastică, primul vizat de președintele CJC a fost chiar managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, dr. Cătălin Grasa. Pe un ton tăios, Horia Țuțuianu l-a avertizat pe acesta că așteaptă rezultate și că ar putea lua măsuri împotriva lui.„Săptămâna viitoare ne vedem în cadrul spitalului, aștept să îmi prezentați echipa de lucru. Aștept de la dumneavoastră randamentul scontat ca, în perioada următoare, să îmi deblocați toate problemele care sunt în cadrul Spitalului Județean, dacă nu, la anul, în vară, vom colabora în alți termeni”, i-a spus șeful CJC managerului Grasa.Acesta a ținut să precizeze că, în ciuda tuturor eforturilor, nu se pot face schimbări peste noapte într-un spital suprasolicitat și subdimensionat. „În luna mai am preluat conducerea Spitalului Clinic Județean Constanța, după o perioadă mai mult decât dură și cu o echipă care era. Ulterior, au fost făcute schimbări, atât la nivelul directorului de îngrijiri, cât și la nivelul celorlalți directori. Avem un nou director medical, o să avem și un director financiar contabil, iar o zonă foarte sensibilă, astfel încât să putem să ducem la bun sfârșit ceea ce ne-am propus în fața CJC și a constănțenilor, în egală măsură. Adică să funcționăm 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, fără sincope și, în egală măsură, să funcționăm pentru pacienți, pentru personalul meu, pentru că și medicii mei trebuie să aibă confort”, a declarat dr. Cătălin Grasa.„Gestionăm o situație de criză!“Managerul a mai spus că se continuă planurile de înființare a unor noi structuri ale spitalului.„Indiferent cum am vrea să facem actul medical într-un singur spital de asemenea dimensiuni, fără să suporte modificări din Ž89 până acum, ne ducem într-o zonă în care gestionăm o situație relativ de criză.Gândiți-vă că este singurul spital de urgență, fără un spital de pediatrie, fără un spital municipal multifuncțional, în contextul în care drenează toată Urgența din județul Constanța, toată Urgența din Tulcea și vorbim și de un sezon estival. Anul trecut, au fost un milion de turiști și urgențele lor sunt făcute în acest spital”, a mai precizat managerul.În ce privește colaborarea cu Daniel Learciu, dr. Grasa a definit-o ca fiind una atipică.„Ultima dată am discutat cu domnul Learciu acum vreo trei sau patru săptămâni. Ușile spitalului au fost permanent deschise la noi, am dat dovadă de transparență, atât în fața CA, cât și față de CJC, care este partenerul nostru numărul unu. În primul rând, eu sunt medic chirurg și sunt din Ž81 în acest spital. De când sunt manager am operat mult mai rar. Consider că acest spital este ultima zonă de câmp de luptă. Pe sănătate și pe activitatea acestui spital nu trebuie să aplaneze suspiciuni, ieșiri în mass media și lucruri care ar putea să debusoleze cumva echilibrul pe care noi încercăm să îl menținem. În șase săptămâni intrăm în reevaluare, o reevaluare foarte importantă pentru Spitalul Clinic Județean Constanța care se va traduce prin nivelul și contractul care va fi cu Casa și decontările noastre pe viitor”, a încheiat dr. Cătălin Grasa.