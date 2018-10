Scandalul RADET - CET. Când vor avea constănţenii apă caldă. Declaraţii Decebal Făgădău

Scandalul RADET - CET. Când vor avea constănțenii apă caldă. Declarații Decebal Făgădău

În cadrul Ședinței de Consiliu Local, ce se desfășoară la această oră în sala „Remus Opreanu”, primarul Constanței, Decebal Făgădău, și-a cerut scuze cetățenilor pentru faptul că au fost prinși între neînțelegerile dintre RADET și CET Constanța.„Constănțeanul nu trebuie să plătească această cămătărie politică. Le mulțumesc constănțenilor pentru că și-au plătit facturile către RADET, și îmi cer scuze că se află în această situație. Ei nu sunt vinovați”, a declarat Decebal Făgădău.UPDATE / „Mi-aș dori să nu ajungem în situația să majorăm taxele și impozitele locale tocmai pentru a acoperi această problemă. Nu iau acest lucru în calcul, deocamdată”, a declarat Decebal Făgădău.Prețul pentru gigacalorie propus de primarul Decebal Făgădău, pentru acest an, este de 225 lei, cu 10% mai ieftin decât cel de anul trecut. Astfel, subvenția de la autoritățile locale a energiei termice este de 48%. Subvenția acționează unitar și la cei care au nevoie și la cei care nu au.„Vreau să le atrag atenția celor care au intrat deja în campania electorală: nu scăpați de mine! Am identificat sume pe care le putem sacrifica pentru a debloca această situație. Evident că vor fi și sacrificii. Soluția de a da bani pentru subvenție, în avans, nu este o soluție viabilă, dar deocamdată este o soluție de criză”, a completat Făgădău.Consilierii locali ai opoziției au anunțat că nu vor vota pentru a acorda bani celor de la RADET, dar consideră că și conducerea RADET are o parte de vină, deoarece nu s-a preocupat de prevenirea acestei crize. De asemenea, RADET nu a făcut investiții astfel încât să devină independent de CET.Astfel, din primele informații, pe lângă faptul că au datorii salariale către personal, directorul economic și-a dat demisia.