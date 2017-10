SCANDALUL PRIVIND RELIGIA ÎN ŞCOLI / Intervine Patriarhia!

2

Eroare

Autorul articolului ca este total nestiutor. Domnilor din Patriarhie, minciuna este un pacat. Nu este adevarat ca in 25 state membre ale uniunii religia este materie obligatorie. -În Grecia nu se predă neapărat religia ca materie, însă este prezentă tot timpul în școli. În toate școlile, înainte de a intra la cursuri, profesorul sau învățătorul începe cursurile cu o rugăciune. -În Germania orele de religie sunt obligatorii, dar numai în anumite landuri. -In Anglia orele de religie sunt obligatorii, dar în cadrul acestor ore copiii învață să îi ajute, de pildă, pe cei mai mici. -în Franța nu se studiază religia în școlile publice. Copiii nici măcar nu au voie să meargă la școală cu însemne religioase vizibile. -In OLanda religia se predă ca o știință, un fel de istorie a religiilor. -In Lituania există o disciplină numită „educație morală” care este obligatorie. În cadrul acesteia, în funcție de convingerile copilului sau ale familiei poți alege să i se predea religia sau etica. -In Luxemburg copiii între 6 și 11 ani pot urma o oră pe săptămână, la alegere, fie de educație morală și socială, fie de instruire religioasă. EXEMPLELE POT CONTINUA. ARTICOLUL ESTE MINCIUNA.