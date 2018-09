Scandalul apei calde. Primarul Decebal Făgădău, intervenție la premierul Viorica Dăncilă

Constănțenii care încă mai sunt racordați la sistemul centralizat de energie termică nu au apă caldă de aproape o săptămână. Și nici nu se știe dacă vor avea prea curând. Conflictul dintre Electrocentrale Constanța S.A. și RADET Constanța pare să se adâncească, fiecare dintre cele două instituții acuzându-se de informări false și nerespectări ale contractelor.Primarul Decebal Făgădău a transmis, în cursul zilei de vineri, un mesaj premierului României, Viorica Dăncilă, despre ceea ce se întâmplă la Constanța, solicitându-i intervenția, având în vedere că Electrocentrale Constanța S.A. este administrată de Ministerul Economiei. Edilul a anunțat că l-a înștiințat și pe prefectul județului, Dan Jeacă, privind situația neplăcută în care se află constănțenii, dar și conducerea Direcției de Sănătate Publică, deoarece lipsa apei calde poate duce la îmbolnăvirea locuitorilor.Decebal Făgădău a mai spus că va convoca săptămâna viitoare o ședință de îndată a Consiliului Local.„Sunt dispus să aloc sume din bugetul local pentru a debloca situația, deși consider că aceasta nu este o soluție pe termen lung. Ministerul Energiei trebuie să se implice și să vorbească onest despre viitorul Electrocentrale Constanța. Nu putem ca, de la an la an, să creștem suma de bani pe care noi o aruncăm pentru a acoperi pierderile unui sistem care nu mai funcționează”, a declarat primarul Decebal Făgădău.De altfel, edilul Decebal Făgădău s-a arătat indignat de acțiunea celor de la CET, încă de zilele trecute, și a spus că poate proba cu acte că nu există datorii.„Eu probez cu acte că nu avem să le dăm bani. Din contră, avem bani dați în avans. Salvarea trebuie să vină de la Ministerul Energiei. Știe cineva cine este acest ministru? L-a văzut cineva, a vorbit vreodată despre ceva ce are legătură cu oamenii? CET e al Ministerului Energiei. Noi nu avem alte datorii, în afară de cele 21 milioane de lei pe care constănțenii le au către RADET. Dar RADET a început să pună presiune și să recupereze banii de la asociații. Să ne spună, nouă, constănțenilor, ce să facem mai mult decât să le dăm pielea de pe noi. Tare îmi este că se încearcă de la centru să scape de cartoful fierbinte și să dea totul pe mâna fraierilor de primari. Fac apel către Ministerului Energiei, și către CA al Electrocentrale Constanța SA, care transmite doar adrese, să-și asume calitatea de acționar la CET”, a mai spus primarul Decebal Făgădău.În replică, cei de la Electrocentrale Constanța SA au transmis că informațiile furnizate opiniei publice de către conducerea RADET Constanța nu reflectă realitatea contractuală dintre părți și plățile efectuate de către regie, partenerului Electrocentrale Constanța SA.