SCANDALOS! Plaja Modern, vândută la bucată. Constănţenii nu mai au acces

E o rusine

E o rusine ,ce se intampla in toata tara deci si la noi Plaja Modern ,leaganul copilariei noastre ,se pare ca in curand va disparea Nu stiu ccine a aprobat acel aberant contract de construirea de blocuri si hotele Cel ce afacut asemenea greseli trebuia sa mearga de ex in Catania (pe care am vizitat-o si eu )Acolo nu sunt constructii pe plaje Intinsele plaje sunt salbatice cu peisaje incredibile Constructiile turistice exista , dar sunt mult mai departe cu o arhitectura frumoasa si interesanta ,ce incanta ochiul Ei au stiut sa puna in valoare tarmurile si plaja dar si constructiile Noi am pastrat reminscentele comunismului , sa ne ingradim cu betoane parca nu avem blocuri de beton peste tot in oras