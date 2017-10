Scandalos! Fructele din hipermarketuri sunt otrăvite, Guvernul nu face nimic. "Trebuie schimbată legea!"

5

Codex Alimentarius

Codex Alimentarius este un instrument al fortelor care promoveaza un guvern mondial, controlat de corporatii. Codex Alimentarius este numele unei comisii a Organizatiei Mondiale a Sanatatii ce a elaborat un asa zis cod universal al alimentelor. Adevarata menire a acestui Cod este sa scoata in afara legii produsele naturale promovand organismele modificate genetic . Boli precum cancerul, SIDA, maladiile cardio-vasculare, care ar putea fi tratate prin metode naturiste, vor fi lasate in seama medicamentelor de sinteza, care si-au dovedit, in majoritatea cazurilor, ineficienta si chiar periculozitatea. Totul, pentru a nu periclita uriasele profituri ale industriei farmaceutice mondiale. Directivele Codex-ului Alimentarius enuntate de catre Directiva Europeana in ceea ce priveste suplimentele alimentare trebuie aplicate sub amenintarea sanctiunilor financiare: • Se intentioneaza eliminarea oricarui supliment alimentar natural. Toate aceste suplimente vor fi inlocuite cu 28 de produsi de sinteza farmaceutica (prin urmare toxici), care vor fi dozati si vor fi disponibili numai in farmacii, pe baza de prescriptie medicala Medicina naturista (acupunctura, medicina energetica, ayurvedica, tibetana etc.) va fi progresiv interzisa. • Agricultura si alimentatia animalelor vor fi reglementate conform normelor fixate de trusturile chimiei farmaceutice, care interzic din principiu asa numita agricultura bio. in anul 2001, 12 substante chimice, despre care se stie ca sunt cauzatoare de cancer, au fost interzise in mod unanim de 176 de tari, inclusiv de SUA. Codex Alimentarius aduce inapoi 7 dintre aceste substante interzise. Conform regulilor Codexului, aproape toate alimentele trebuie sa fie iradiate. . De la 31 decembrie 2009, Guvernul Boc a fost obligat sa inceapa implementarea Codexului, alaturi de alte 165 de state semnatare (95% din populatia planetei Acesta porneste de la principiul ca Tera nu mai poate hrani pe toata lumea in mod natural, ca atare se va trece la hrana artificiala, din produse chimice, cea modificata genetic etc. Aceasta masura nu este altceva decat una de exterminare, care va reduce populatia globului la cca doua miliarde, o masa mult mai usor de hranit si de manipulat. Romania este prima tara din lume care va folosi in agricultura produse pe baza de INITIUM, si care vor fi folosite pentru culturile de struguri, cartofi, rosii, castraveti si ceapa. Pentru publicul larg se spune ca „beneficiile pe care le-ar aduce aceasta substanta sunt legate in primul rand de combaterea daunatorilor, dar, totodata ea micsoreaza si durata de obtinere a recoltei.“ Conform cercetatorilor care combat Codex Alimentarius, folosirea produselor cu INITIUM sporeste cu pana la 65% rata riscului de cancer de colon, substanta, care intra rapid in combinatii chimice, devenind reziduala in organism. Asa cum INITIUM ajuta la cresterea rapida a celulelor leguminoase, la fel de repede va conduce si la marirea tumorilor maligne.