SCANDALOS / Asaltul betoanelor sufocă staţiunea Mamaia GALERIE FOTO

Statiunea Sat de vacanta

Schimbati denumirea Mamaia in Statiunea Sat de vacanta ca asa a ajuns ,inghesuita fara spatiu verde fara locuri de parcare cu bodegi langa bodegi fel de fel de tarabe si terase unde se vinde orice si oriunde Faceti publice atributiunile Garzi de mediu ,Inspectoratului de Stat in Consttuctii din ce partid fac parte cei ce conduc aceste institutii . Poate se sesizeaza autoritatile statului pentru abuz ,neglijenta in serviciu etc Poate apar niste stenograme din incubatoarele unde se nasc si se baga sub pres aceste constructii facute si cu personal care lucreaza la negru , mai mult de 5 fiind fapta penala Speram ca toate aceste constructii din oras si Statiunea manelizata vor disparea