Scandal pe turiştii ruşi! Corina Martin, acuzată de sabotaj

sabotaj?sa nu exageram

aiurea,nu este sabotaj,Pe cine,ce,si in ce scop sa saboteze.Se pare ca initiativa,,doamnei turismului estival''nu a fost suficient de pregatita ,cunoscuta si comunicata domnilor hotelieri de sezon.Si nici Ministerul Turismului nu are un calendar ,o conceptie,o strategie ,strict al activitatilor de acest fel.Oricum,cu ceva declaratii de ale lui Basescu,si Iohannis,referitor la ,,pretenia''pe care o declara poporului rus ,turistii rusi vor lua calea altor tari mai ,,pretene'',Grecia,Ungaria,Cuba,si chiar America.Cred ca sabotajul Turismului si nu numai se gaseste in declaratiile politice si in lipsa de coerenta.