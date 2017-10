Scandal pe tema subvenţiei la încălzire de iarna trecută. Constănţenii mincinoşi, banii înapoi!

8

Apreciez faptul ca cititi ziarele si urmariti postul local de televiziune. Ce ma intristeaza este faptul ca nu sunteti suficient de realist si obiectiv. Asociatiile de proprietari nu sunt organizatii comuniste,staliniste si ma rog unde se toarna oamenii intre ei. Sunt total de acord ca oamenii trebuiesc protejati si aparati , dar nu si cei care fac ilegalitati in detrimentul celorlalte persoane cinstite si oneste, care muncesc dupa cu bine stiti pe salariu minim ( majoritatea). Dvs. nu ati sezizat ca descoperirea celor fraudulosi nu a fost facuta datorita denubturilor vecinilor sau administratilor ci ca urmare a controalelor curtii de conturi . Trebuia sa realizati ca oricat ai fi de apropiat cu oamenii nu poti stii ce averi ascunse au si ce venituri nedeclarate.Cele afirmate in sedinta sunt adevarate desprinse din cotidian . Consider ca este benefica o reasezare a pretului pe gigacalorie pentru a exista o echitate intre oameni ,sau eventual subventionarea de catre primarie apretului unitar al gcal. si persoanele cu reale probleme financiare sa primeasca subventie si de la guvern. Mi-ar fi parut mai bine sa fi participat si dvs. la acea sedinta si in mod deschis va expuneati toate ideile sa cum au facut-o aproape toti cei prezenti in sala . In ce priveste pe primarul interimar D-ul Fagadau Decebal am observat la dansul o atitudine sincera fata de constanteni,are cele mai bune intentii de a reabilita orasul care vedeti si dvs.cum a fost lasat de cel care se dedica sporturilor nautice si a altor placeri si activitati recreative. Deocamdata va ro respectuos sa-l lasam pe d-ulnFagadau sa-si exercite functia de primar si sa-i vedem rezultatele. Trebuie sa fim optimisti si increzatori in bine . Cred ca se observa bunul simt cu cu care scriu acest raspuns ,fara reprosuri si atacuri la persoana si va mai rog inca o data sa apreciati si oamenii de buna credinta .

Răspuns la: Asociatia de proprietari-organe de represiune bolsevice

Adăugat de : ath, 2 octombrie 2015

