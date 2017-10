SCANDAL MONSTRU la hotelurile BELVEDERE şi AMFITEATRU din Olimp. „Este un dezastru!”

SCANDAL MONSTRU la hotelurile BELVEDERE și AMFITEATRU din Olimp. „Este un dezastru!”

Autoritățile statului au continuat săptămâna aceasta seria de controale pe litoral. Echipe mixte, formate din comisari ai Protecției Consumatorilor și reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Turism, au verificat, ieri, două hoteluri din stațiunea Olimp. Considerate pe vremuri perle ale litoralului românesc, hotelurile Belvedere și Amfiteatru oferă, în prezent, condiții de cazare de numai două stele. Însă în ultima perioadă au curs reclamațiile turiștilor vizavi de serviciile din aceste două unități.Așa se face că în fruntea echipelor de control s-au aflat, ieri, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Marius Alexandru Dunca, și președintele ANT, Mirela Matichescu. Prinși pe picior greșit, angajații hotelului au încercat inițial să oprească verificările spunând că nu este niciun reprezentant din conducere prezent, apoi i-au cerut președintelui ANPC să vorbească cu cineva la telefon. Refuzul acestuia, dar și prezența jurnaliștilor în fața hotelului i-a înfuriat atât de tare, încât au apăsat butonul de panică, pentru a chema firma de pază, apoi au sunat la 112, cerând ajutorul Poliției, pe motiv că le sunt încălcate drepturile turiștilor. E drept, că, dacă până în acel moment turiștii de pe terasă își mâncau liniștiți prânzul, fără ca măcar să fi observat că se întâmplă ceva, în momentul în care a pornit alarma au sărit ca arși, curioși de nervozitatea și strigătele angajaților hotelului. Și atât le-a trebuit, că au început să se plângă de condițiile proaste în care sunt cazați, de mizeria și igrasia din băi și camere, dar și de serviciile proaste. S-au oferit chiar să ne ducă în camere să ne arate ce situație jalnică este, dar cei de la recepție nu le-au dat voie. „Am plătit 1.120 de lei pentru o cameră cu două paturi și pat suplimentar, trei nopți. Am făcut rezervarea pe internet și, când am venit, am cerut să văd camera, dar am fost refuzată, spunând că se face curat. Am plătit, nu mai aveam ce face, dar când am ajuns în cameră era dezastru. O mizerie de nedescris, igrasie, pernele mizerabile. Nu voi mai veni niciodată aici!”, ne-a povestit o turistă din București.Condiții de cămin studențescCeea ce turiștii ne povesteau în recepție, aveau să vadă cu ochii lor comisarii OPC și reprezentanții ANT. „Suntem dezamăgiți de ceea ce am găsit. Este un dezastru. Și nu vorbim despre simplitatea mobilierului ci despre lipsa curățeniei și faptul că este pusă în pericol siguranța consumatorilor. Nu se poate ca cei care administrează această structură să continue să-și bată joc de turiști. De altfel, lipsa de respect și atitudinea față de clienți se reflectă, calitatea slabă a serviciilor se reflectă întotdeauna și în comportamentul reprezentanților unității. Ei au fost agresivi încă de la început. Astfel, este justificată lipsa turiștilor în acest sector al litoralului. Anumiți investitori reușesc să investească, oferă servicii mult mai bune, la prețuri avantajoase, dar au de suferit tocmai din cauza acestui tip de administrator”, a declarat Mirela Matichescu, președintele ANT. Pentru toate neregulile depistate, ANT a amendat cele două hoteluri cu câte 50.000 de lei și a retras clasificările de două stele.De altfel, șeful ANPC susține că nici măcar nu se poate vorbi despre două hoteluri, ci, mai degrabă, despre două cămine studențești. „Aceste condiții nu mai sunt nici de pe vremea când eram studenți. Mai bine scriau la intrare «Cămin studențesc - Vă așteptăm cu drag». Este lipsă de respect față de turiști. Este bătaie de joc și nu se poate să fie trecută cu vederea. Se pune în pericol atât sănătatea, cât și viața consumatorilor. Și nu vorbim doar despre perne murdare, ci despre boilere care în loc de ștecher aveau două fire băgate în priză, despre produse alimentare neetichetate, despre care nu știm de când sunt, dacă sunt expirate sau bune de consum, dacă sunt de pui sau de vită”, a spus, indignat, Marius Alexandru Dunca. Fiecare hotel a fost amendat cu suma de 40.000 de lei.Hotelurile Belvedere și Amfiteatru sunt închiriate de fostul deputat Raj Tunaru, încă din anul 2012.