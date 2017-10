Scandal la Uniunea Asociaţiilor de Proprietari. Oscar Beneş a demisionat

4

Ce iaște aia o Plenară ?

Sedinta asta imi aduce aminte de un banc din vremea comunistilor.Un roman este capturat de canibali in jungla.Ca sa scape de oala cu fiertura de român,omul nostru i-a intrebat pe salbatici daca au auzit de cuvantul "plenara".Canibalii nu cunosteau termenul si romanul este eliberat cu conditia sa le explice canibalilor ce inseamna o "plenară".Romanul le-a explicat ca "Plenara este tot asa ceva ca la voi,canibalii.Plenara este un fel de BURUU...BURUU..,POATE-L MAI MANCAM PE UNU' " In cazul nostru Uniunea Asociatiilor de Proprietari si asociatiile de proprietari gandesc si se poarta ca un trib de canibali.Ele(asociatiile) sunt tot un fel BURUU..BURUU...POATE MAI EXECUTAM UN PROPRIETAR". Uniunea Asociatiilor de Canibali si toate asociatiile de canibali municipali,sa nu uite ca ele reprezinta interesele tuturor proprietarilor,inclusiv interesele celor cu restante la intretinere.Ele(asociatiile) nu au rolul "SA INTAREASCA PRESIUNEA" asupra proprietarilor de apartamente.Se pare ca asociatiile de proprietari reprezinta si apara interesele furnizoriilor de energie,prestatorilor de servicii,dar mai ales interesele primariei(primarului).In primul rand asociatiile de proprietari trebuie sa se reformeze si ele,sa tina pasul cu timpul.In plina era informatica,cand platile se fac prin telefon sau eBanking,strangatorii de biruri umbla cu sacul de bani prin fata blocului sau depoziteaza bani la domiciliu.Politia ce parere are ? Nicio parere,bineinteles.Amenzi ? Niet ! In al doilea rand,vad ca presedintii,casierii asociatiilor de prorietari s-au invatat rau.Casierul iti "tranteste" o suma de plata la avizier si apoi o chitanta fara sa-ti justifice natura cheltuielilor(factura).Practica asta este generala.Cand nu are bani,primarul fixeaza din burta pretul la energia termica,tariful la apa,taxa de habitat,etc. Guvernul "baga" si el taxe si impozite,seful asociatiei "baga" tabele de plata la avizier.Fiecare face ce vrea el.Proprietarul(romanul) are obligatia sa plateasca ca altfel este executat in PLENARA ASOCIATIEI de PROPRIETARI Nu am loc aici.Sa stiti ca sunt probleme foarte grave in jungla asociatiilor.Am sa revin.