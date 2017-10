Scandal la Teatrul de Stat. Actorii se revoltă

Actorii din piesa „Eutopia”, a cărei premieră urmează a avea loc în week-end-ul acesta la Teatrul de Stat (TSC) sunt dezamăgiți de publicul constănțean, dar și de autoritățiile locale, despre care, susțin că nu îi sprijină suficient. Actrița Mirela Pană a afirmat că spectacolul a fost realizat după o lună de eforturi fantastice și că sunt dezamăgiți pentru faptul că, având o personalitate de talie mondială în orașul nostru, interesul pentru cultură este atât de scăzut. „Avem aici o echipă de oameni care și-au lăsat familiile, copiii, neputințele și putințele, timp de o lună de izbeliște și care reprezintă emulația artistică a unui oraș și este jenant să nu aibă nici un feed-back din partea ordonatorului principal de credite, căruia îi cerem în continuare să ne sprijine. Avem nevoie ca orașul acesta să cunoască acești actori de la Constanța, să ne se mai ducă să dea 100 de lei la Casa de Cultură a Sindicatelor pentru a vedea șușele de la București și să afle că existe teatru și aici. Teatrul este copilul democrației. Ne-ar fi plăcut să vină deja lumea să întrebe când are loc premiera, să știm că este coadă la bilete. Cert este că suntem un singur teatru cu producții pentru toate categoriile de vârstă, iar la o populație atât de mare ca a Constanței, nu puteam să avem și noi coadă la bilete?”, a spus actrița.La rândul său, actorul Liviu Manolache a subliniat faptul că echipa de actori ai TSC încearcă să dea tot ce este mai bun din ea. „Vrem să dăm tot ce ne-am dorit să dăm Constanței ani de zile, să ne ridicăm din mediocritatea în care am fost ținuți atâția ani de zile. Din păcate, sunt sigur că dacă era aici un spânzurat era plin de lume aici ori noi nu ne spânzurăm, ci ne trăim viața pe scenă și dăm tot ce avem mai frumos mai bun și mai frumos. Nu mai spunem că iubim echipa din Grecia și sperăm să putem oferi week-end-ul acesta un spectacol deosebit, implicat în societate, prin care să spunem oamenilor unde sunt cu adevărat”, a declarat actorul Liviu Manolache.