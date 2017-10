SCANDAL LA RATC/ Ovidiu Tănase: "Greva e ILEGALĂ, SALARIUL greviştilor pentru ziua de azi VA FI TĂIAT!"

3

rusine !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

suntem cetateni ai orasului dar e rusine sa tabaram asa ca leii si sa-i devoram pe saracii soferi si mecanici si ce or mai fi ,,ale caror salarii nu au fost marite de cinci ani nici macar la nivelul inflatiei ,,,am ajuns si noi pensionarii si salariatii sa dam la stat mai mult decat luam findca ne ajutam intre noi in familie ...e rusine sa recunoastem ca asta e stilul nostru de viata adica sa ne indatoram sa platim darile la stat findca muncim aproape pe degeaba ,,,eu ca pensionar sunt in consens cu ei si cer sa nu li se taie ziua de munca findca e jale in familiile lor si asa incercate ,,o zi taiata inseamna si alte beneficii financiare taiate ,,,sporul de vechime ,,prime,,,si alte sporuri pe care le mai au inca ,,,e rusine sa spui unui om care are cutitul la os ca a fost greva ilegala ,,,,da ,,asa o fi,,, dar a fost spontana,,,,ce e aia sa gatui mereu vointa omului de a se exprima prin punerea pumnului in gura ,,,,precum ca nu a avut aviz,,,ei nu mai au un lider sindical care sa-i apere ce sa mai vorbim de aviz ,,,deci sunt sub paoucul conducerii care ii arunca in groapa cu lei adica ,,,,,ii pune pe lista neagra a disponibilizarilor asa cum am patit noi in 2005 in port ,,,cand din lipsa de import --export intreprinderile ne-au concediat in masa ...guvernul asta se stie ca trebuie sa repare ce au stricat altii dar trebuie gasita o forma de indexare a veniturilor salariatilor,,, prin scumpirea biletelor nu se rezolva nimic ,,,deci,,,,,,vor face disponibilizari aviz salariatilor care au familii cu situatie grea findca grevistii vor fi primii dati afara ,,,la noi in romania daca iti ceri dreptul tau asa ceva patestii angajatorii au drept de dumnezeu asupra salariatilor care nu pot primi decat loviturile sub centura ,,,,banii sunt ochiu dracului unii au de ii invart cu lopata si nu stiu nici de unde ii au iar altii de abia isi taraie zilele ,,,nimeni in romania nu se implica sa echilibreze balanta asta ,,,suntem un fel de 1907 ,,,modern adica o foamete generalizata la nivel national si e rusine sa fie asa in 2013 ,,,in romania ,,,sunt salariati care sunt unici intretinatori de familie pentru astia e fff greu mai ales ca au copii minori si batrani in grije deci e oribil ce se intampla eu sunt un intretinator de familie cu copii minori si batrani in grije si in 2005 nu s-au gandit ca ia painea de la gura copiilor mri ca nu o sa ma mai angajeze nimeni la 50 de ani cati aveam atunci degeaba am facut cursuri de recalificare la angajatori varsta peste 50 de ani e dusmanul lor ..ce sa faca u un astfel de om???doamne am blestemat atunci ,,,m-am rugat ,,dar degeaba am ajuns sa ma tarai de la o zi la alta pentru hrana copiilor mei ,,,cata umilinta ,,,de aceia zic ca daca la ratc sunt astfel de oameni ,,,nu demnati de greva findca razbunarea angajatorilor e crunta ramaneti si fara acest mic salariu deci fara servici si cum un servici se gaseste greu.....ganditi-va ca angajatorii iau legatura unii cu altii si daca v-a fost facuta o descriere precum ca faceti greva mereu cand nu va convine ceva ,,,,ia ganditi-va cine va mai angajaza????codul muncii se aplica numai la drepturile angajatorului salariatul e vazut ca un paria ,,,un negru bun de munca ,,,,,