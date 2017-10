Scandal la RADET Constanţa. Şef de sector, acuzat că şi-a făcut atelier de reparat şalupe în punctul termic

Scandal la RADET Constanța. Șef de sector, acuzat că și-a făcut atelier de reparat șalupe în punctul termic

Mai mulți angajați ai Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța au protestat, miercuri după-amiază,în fața sediului instituției. Oamenii acuză conducerea RADET de concedieri abuzive și de neplata unor sporuri salariale.Potrivit liderului sindicatului Energo-RADET, Petre Mădulărescu, conflictul a pornit în momentul în care regia a decis să rețină un procent din salariile angajaților, după ce ANAF a constatat, în urma unui control efectuat în 2015, că fondul de salarii al instituției a fost depășit pe parcursul anului 2013. De asemenea, acesta susține că angajații sunt nemulțumiți de reducerea programului de lucru la opt ore, practic, înjumătățirea programului. Măsura ar fi condus la o diminuare a salariilor cu aproximativ 300 de lei, dar și la dereglări la distribuirea apei calde seara.De cealaltă parte, conducerea RADET consideră protestul neautorizat și neîntemeiat, iar demersul liderului Mădulărescu, doar o răzbunare personală. „Deși l-am convocat de mai multe ori, pe cale oficială, liderul sindicatului Energo-RADET refuză dialogul. În data de 16 mai, ne-am întâlnit să dis-cutăm și să vedem ce revendică. Cu această ocazie, am încheiat un proces-verbal pe care l-a semnat pe fiecare pagină, urmând să fie redactat în ziua următoare. Cu toate că a semnat draftul, nu a mai vrut să semneze și exemplarul redactat, motivând că «vrea să îl mai molfăie». Am stabilit o nouă întâlnire cu acesta în data de 23 mai, la ora 16.00, deci în timpul programului de lucru, dar nu s-a prezentat. Domnul Mădulărescu refuză dialogul social, dar organizează proteste care duc în eroare pe unii angajați, dar și populația, toate acțiunile având scopul să își câștige capital propriu”, a declarat Liviu Popa, directorul general al RADET Constanța.Depozit de șalupe în punctul termicPotrivit acestuia, în timpul unui control inopinat, Mădulărescu a fost surprins de directorul de producție al RADET, Bogdan Orozan, stând degeaba, „tolănit la soare”, împreună cu alți angajați ai regiei. Liderul de sindicat l-ar fi jignit și chiar amenințat pe Orozan, moment la care au fost martori și alte persoane. „Lupta sindi-cală pe care o inițiază domnul Mădulărescu are la bază nemulțumirea acestuia că nu i-am permis să își gareze cele două șalupe ale sale în incinta punctului termic nr. 91. Tot acolo își organizase un atelier clandestin de reparat motoare de șalupă. Odată cu desființarea atelierului și interzicerea depozitării șalupelor pe proprietatea regiei, a început nemulțumirea sa. A înființat un sindicat și și-a propus ca scop să schimbe conducerea regiei, care nu i-a permis abuzuri”, a mai spus directorul Liviu Popa.Liderul de sindicat, suspendat două luniPentru că nu și-a îndeplinit îndatoririle de serviciu, Petre Mădulărescu a fost cercetat de o comisie și, de la 1 iunie, este suspendat din funcție, timp de două luni.„Având în vedere că inginerul Mădulărescu a fost numit de conducere în funcția de șef al unui sector și, ca urmare a faptului că nu și-a îndeplinit obligațiile profesionale ce decurg din fișa postului, a fost cercetat disciplinar de către o comisie care a propus suspendarea sa din funcție pe o perioadă de 60 de zile, conform reglementărilor. Suspendarea aceasta are legătură doar cu activitatea deficitară desfășurată de acesta în funcția de șef de sector”, a mai spus directorul RADET Constanța.