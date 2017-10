Scandal la Mangalia! RAJA îl contrazice pe primarul Cristian Radu: „Nu se măreşte preţul la apă!“

Scandal la Mangalia! RAJA îl contrazice pe primarul Cristian Radu: „Nu se mărește prețul la apă!“

Conducerea RAJA îl contrazice însă pe primarul Cristian Radu și susține că nu se mărește prețul la apă.„În ședința Consiliului Local Mangalia, a fost votată Strategia Tarifară pe Apă-Canal pentru perioada 2021-2029 și nu o creștere de tarif imediată, așa cum susține primarul în postările sale. Prin această strategie, SC RAJA SA își asumă pentru o perioadă de nouă ani o creștere a tarifelor de doar 22 la sută, în condițiile în care prețurile percepute de furnizori se pot dubla de la o zi la alta. Evident, nu putem să nu ne întrebăm dacă și ceilalți furnizori de utilități (ener-gie, gaze, căldură etc.) pot asigura abo-nații că în aproape un deceniu vor crește tarifele cu doar 22 la sută”, explică direc-torul general al RAJA, Felix Stroe.Acesta este de părere că „primarul Cristian Radu face asemenea comen-tarii în necunoștință de cauză în ceea ce privește proiectele și finanțările euro-pene, nu pentru că este anti-european, așa cum ar putea crede cei care cunosc implicațiile afirmațiilor sale”.Tocmai pentru a-l informa pe primar, conducerea RAJA îi explică „pe scurt și «băbește»” ce reprezintă această stra-tegie tarifară în contextul implementării proiectelor europene și a cofinanțării asigurate de RAJA printr-un împrumut BERD.„Finanțarea internațională a proiec-telor POS Mediu se bazează, în principal, pe politica de regionalizare promovată de autoritățile din România. În acest context, posibilele derapaje de la cadrul legal și instituțional aferent regionalizării serviciilor de apă reprezintă un semnal negativ pentru finanțatorii sectorului de apă, în special BERD.Finanțarea UE/BERD pe proiectele implementate de operatorii de apă s-a acordat cu respectarea legislației pri-vind regionalizarea serviciilor de apă, cumulat cu condiția implementării pla-nului de tarife aprobat de către auto-ritățile locale, mai exact aprobarea Strategiilor de Tarifare de către toate Con-siliile Locale membre ale Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din sectorul de apă. Astfel, orice modificări apărute sau întârzieri în aprobarea Strategiei de Tarifare sunt considerate abateri serioase de la condițiile de finanțare și pot avea efecte nedorite pentru sec-torul de apă”, explică directorul Felix Stroe.Acesta mai spune că doar prin votarea Strategiei de Tarifare pentru perioada 2021 - 2029 se asigură finanțarea europeană nerambursabilă, atât de necesară, inclusiv orașului Mangalia, pentru dezvoltarea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare.„Este obligatoriu să subliniem că prin neaprobarea Strategiei de Tarifare, orașul Mangalia și cetățenii săi ar fi fost văduviți de investițiile europene vitale în infrastructura de apă și canal. Să nu uităm că și astăzi Mangalia are cartiere întregi fără sistem de canalizare. Dacă domnul primar are alte soluții de finan-țare, de ce nu le aplică?”, întreabă direc-torul general al RAJA.Acesta dă asigurări că „SC RAJA SA nu va practica nicio majorare de tarif până la sfârșitul anului 2017". „Ne-am dori ca și ceilalți furnizori de utilități să aibă aceeași politică tarifară responsabilă față de cetățenii cărora le furni-zează servicii”, mai spune Felix Stroe.