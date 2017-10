Scandal la Delfinariul Constanţa pentru terapia copiilor cu dizabilităţi. "Nu sunt delfinii mei de-acasă"

Scandal la Delfinariul Constanța pentru terapia copiilor cu dizabilități. "Nu sunt delfinii mei de-acasă"

Sute de copii din Constanța a căror viață a devenit un coșmar din cauza dizabilităților de care suferă ar fi putut beneficia, încă din 2013, de delfinoterapie, dacă între Centrul de Autism „Marea Neagră“ și Delfinariul Constanța s-ar fi încheiat un protocol de colaborare în privința desfășurării acestei terapii. De ce nu s-a ajuns la un acord, ne explică chiar părțile implicate.Adrian Gemănaru, singurul psiholog cu acreditare europeană pentru delfinoterapie din România, a cerut, încă din 2013, atât Consiliului Județean Constanța, cât și conducerii Delfinariului Constanța, să încheie un protocol prin care să se des-fășoare ore de delfinoterapie cu copiii cu dizabilități. Proiectul nu s-a concretizat, însă, nici până la acest moment deoarece, părțile nu au ajuns la un numitor comun.„Din 2013 încoace tot înaintăm adrese către aceste instituții pentru a ajunge la un acord privind terapia cu delfini. Precizez că, deși nu există în nomenclator, această profesie de delfinoterapeut este acreditată și recunoscută peste tot în UE. Eu am obținut acreditarea aceasta în Austria și sunt singurul delfinoterapeut din țară, calificat pentru așa ceva. Pe de altă parte, niciuna din terapiile utilizate peste tot în țară, precum terapia ABA sau chiar terapia cu cai, susținută chiar de soția domnului director al Delfinariului, nu are acreditare în România, însă sunt exercitate.Încă din prima lună în care am anunțat acest proiect am avut în plan să organizăm primul grup de 120 copii cu dizabilități, iar cereri am primit cu sutele, din toată țara. Au fost consilii județene din alte județe care s-au arătat interesate să trimită copii doar să poată face terapie. Ne-am lovit, însă, de refuzul conducerii Delfinariului pe motiv că firma asiguratoare nu acceptă o clauză în contract care să prevadă delfinoterapia.Le-am sugerat să căutăm o firmă care să accepte acest demers, dat fiind faptul că nu le putem spune părinților acestor copii că nu se poate face terapie pentru că ne împiedică o clauză. Apoi, am propus să ne ocupăm de medicul care să asiste delfinii pe timpul terapiei și de hrana acestor mamifere pe parcursul orelor de terapie.Am fost refuzați, iar noi am depus o nouă adresă către Consiliul Județean Constanța pentru a intra în audiență. Îmi doresc să mă prezint în fața Consiliului Științific al Delfinariului pentru a-mi argumenta cererea, însă nu mi s-a permis”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adrian Gemănaru, psiholog în cadrul Centrului de Autism „Marea Neagră”.„Delfinoterapia nu este o urgență medicală!“De cealaltă parte, directorul Delfinariului Constanța, Adrian Bâlbă, susține că terapia cu delfini nu intră în obiectul de activitate al instituției și că instituția nu își poate asuma riscurile pe care le implică interacțiunea copiilor cu delfinii.„Sunt delfinii statului și nu se poate face delfinoterapie de o organizație non-profit care vine să ceară 100 de euro pe oră pentru un copil care vrea să facă terapie cu delfini. Pe de altă parte, noi le-am propus să facem cercetare și să găsim o soluție pentru a pune în practică acest proiect, însă nu se pot face asemenea lucruri pe banii statutului doar ca să beneficieze un singur ONG. Mai mult, delfinii nu sunt antrenați pentru contactul uman, iar bazinul nu dispune nici de filtre speciale pentru bazin și nici de vestiare în care copiii să se poată schimba. Apoi, copiii pot veni cu TBC, iar delfinii sunt sensibili la această boală, ori noi nu ne putem asuma un astfel de risc pentru că delfinii au fost cumpărați pe banii statului cu 200.000 euro, pe bază de referat, iar eu nu pot schimba domeniul de activitate.Dacă erau delfinii mei și era la mine acasă spuneam că pot face orice.De altfel, nu consider că este o urgență medicală! Sunt deschis să colaborăm în momentul în care voi avea disponibil un al doilea bazin pe care să îl închiriez acestui ONG pentru a-și desfășura proiectul. Condiția mea este să își aducă și delfinii”, a răspuns Adrian Bâlbă, directorul Delfinariului Constanța.„Pierdem din vedere rezultatele!“Prinși la mijloc, în tăvălugul birocratic, părinții copiilor care suferă de diverse dizabilități spun că pierd timp prețios în care copiii lor s-ar fi putut recupera în așa fel încât să ducă o viață cât de cât normală. De aceeași părere este și psihologul care a inițiat proiectul.„Sunt convins că toți psihologii și toți psihoterapeuții sunt de acord că, în cazul acestor copii, timpul este esențial. Părinții trăiesc marea dezamăgire că trăim într-o țară în care asemenea instituții nu acceptă și nu recunosc faptul că delfinoterapia este poate singura șansă la o viață normală, la integrarea copiilor în mediul social.Am fost martorul unor evoluții extraordinare ale unor copii care, după numai 10 ședințe de delfinoterapie, au început să vorbească mult mai corect, să scape de comportamentul agresiv și să fie reintegrați social, deci pierdem din vedere rezultatele. Dimpotrivă, delfinii pe care îi avem în Constanța sunt din specia «tursiop trun-catus», folosită peste tot în lume tocmai pentru delfinoterapie”, mai spune Adrian Gemănaru.