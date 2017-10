Scandal în Tomis Nord! Încă un PUZ "cu cântec", la Constanţa

9

Otraviti fantanile....! Cade pesedeul

"Doamna Andreea Perhaita,dă-mi-l imediat pe redactorul sef !.....Da,sigur...... Domnule redactor sef,terminati dom'le cu articolele astea defaimatoare.Va dau in judecata.Ati innebunit ? Nu vedeti ca incitati populatia la revolta ? Vreti razboi civil ca la Craiova ? Pai, stiti cati oameni scoate pesedeul in strada la Constanta ? Mii de oameni,zeci de mii de oameni....Sau vreti sa chem minerii...." Va suna telefonul in redactie,un telefon de la Raionala de Partid Constanta.Daca nu a sunat,va suna pana sfarsitul zilei.Cuvintele de mai sus,sunt cuvintele unui tovaras deranjat de indrazneala doamnei Andreea Perhaita.E bine asa,doamna.De maine veti citi in ziar ce vraji a mai facut Mariana Gaju de la Cumpana:cum a organizat ea sarbatoarea recoltei,ce culoare are varul pe zidurile primariei,viata minunata de la tara,cum aduce ea cadouri de Sf.Nicolae conferinte,intalniri cu oameni de afaceri.etc.