Scandal în sudul litoralului. Vacanţe la preţuri mai mari?

Scandal în sudul litoralului. Vacanțe la prețuri mai mari?

Primăria Mangalia intenționează să adopte, astăzi, într-o ședință, majorarea impozitului pe clădiri la 1,95 la sută din valoarea imobilului, la nivelul maxim admis prin Codul Fiscal. Măsura nu este deloc pe placul hotelierilor, care anticipează că acest lucru va duce la scumpirea vacanțelor în sudul litoralului.Federația Patronatelor din Turismul Românesc nu susține propunerea Primăriei Mangalia de mărire a impozitului pe clădiri, deoarece aceasta nu face altceva decât să scumpească vacanțele în stațiunile din sudul litoralului, să descurajeze investițiile și să amplifice efortul de supraviețuire al agenților economici.„În ultimii ani, în sudul litoralului au apărut multe investiții majore în domeniul turismului. Astfel, această zonă începuse să fie tot mai solicitată de turiști, care au observat eforturile investitorilor făcute pentru ridicarea calității serviciilor în aceste stațiuni. Măsura preconizată de Primăria Mangalia va împovăra agenții economici, care vor fi oricum afectați de impozitarea terenului de sub clădiri începând cu anul următor, prevăzută prin noul Cod Fiscal. Aceste taxe vor duce mulți agenți economici în imposibilitate de plată și îi vor determina să renunțe la proiecte viitoare de dezvoltare”, explică Mohammad Murad, președintele FPTR.„Taxele și impozitele trebuie să se întoarcă în stațiuni!”Potrivit lui Nicolae Moroianu, președintele Patronatului Neptun - Olimp și vicepreședintele FPTR, noul Cod Fiscal permite un impozit pe clădiri între 0,2 și 1,3 la sută, plus o majorare de încă 50 la sută a nivelului acestuia. Primăria Mangalia propune nivelul maxim permis, plus 50 la sută, adică un impozit de 1,95 la sută. Din acest motiv, propunerea FPTR este ca primăria să adopte aplicarea unei cote de 1 la sută din valoarea de impozitare a clădirilor și să renunțe la acea majorare de 50 la sută pe care doar o permite, nu o și recomandă noul Cod Fiscal.„Pe de altă parte, ne exprimăm nemulțumirea referitor la faptul că, în ultimii ani, nu ne-a fost pusă la dispoziție, spre analiză, execuția bugetară la nivelul stațiunilor turistice, chiar dacă am solicitat-o în numeroase rânduri. FPTR solicită Primăriei Mangalia ca taxele și impozitele colectate din stațiunile turistice să se întoarcă în stațiuni, nu cum s-a întâmplat până acum. De aceea, dorim să fim informați cu privire la nivelul colectării taxelor, cât și despre cheltuielile făcute în și pentru stațiuni”, mai spune Mohammad Murad.„Solicitarea noastră vine în urma faptului că am primit foarte multe reclamații din partea turiștilor legat de aspectul neîngrijit al spațiilor verzi din stațiuni (am constatat cu toții că tunsul ierbii a început abia după închiderea sezonului), legat de lipsa iluminatului public în multe zone turistice, de starea jalnică a trotuarelor și aleilor, de prezența câinilor vagabonzi, de lipsa parcărilor și a indicatoarelor etc.”, a mai declarat Nicolae Moroianu.Vor să vadă cum s-au cheltuit banii pentru turismReferitor la taxa specială de promovare, FPTR nu este de acord cu aceasta taxă, dar, dacă nu se renunță la ea, solicită ca aceasta să fie colectată de către primărie, iar suma respectivă să fie virată către Asociația de Promovare Sudul Litoralului.„Considerăm că până acum sumele colectate nu au fost gestionate eficient în scopul real al promovării turistice și că cei mai buni gestionari ai acestei taxe sunt plătitorii înșiși, membrii ai organizațiilor patronale din sudul litoralului. Înființarea unui nou Serviciu de turism și organizare evenimente din cadrul Direcției Turism a Primăriei ca administrator al acestei taxe nu este cea mai bună soluție”, completează reprezentantul FPTR.De asemenea, hotelierii solicită transparentizarea activității Primăriei Mangalia și punerea în discuție publică și prezentarea desfășurătorului cheltuielilor de până acum a sumelor colectate prin taxa de promovare, „mai ales că unele proiecte depuse la Direcția de Turism nu au fost luate în considerare”, după cum susține Nicolae Moroianu.