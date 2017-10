Scandal imobiliar! Autorizaţii cu "cântec", constănţeni indignaţi

Scandal imobiliar! Autorizații cu "cântec", constănțeni indignați

Zona dintre strada Pescarilor și strada Belvedere, chiar pe malul Mării Negre, cunoscută ca și cartierul Consilierilor, s-a dezvoltat văzând cu ochii în ultimii ani. Diferiți investitori au reușit să achiziționeze terenuri și au pornit proiecte ambițioase într-una din cele mai selecte zone ale orașului.Un astfel de proiect este și cel demarat în 2014 de firma Cambela Prod SRL, pentru un bloc cu șase etaje, pe strada Belvedere. Compania are la activ mai multe construcții în municipiu, inclusiv una pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, vizavi de Parcul Tăbăcărie. Blocul de pe faleză le-a atras însă atenția constănțenilor care, în loc de priveliște la valurile mării, s-au trezit cu betoane în fața ferestrelor. Vecinii au sesizat în nenumărate rânduri autoritățile locale, inclusiv asupra unor nereguli pe șantier.„Au venit și, în numai câteva luni, ne-au trântit un ditamai blocul în fața blocului nostru cu trei etaje. Ne-au luat tot soarele, vederea spre mare. Nici nu am apucat bine să ne dezmeticim, că deja se construia. A fost ridicat extrem de repede, în mai puțin de șase luni, deja se ajunsese la etajul al șaptelea. Însă, ce ne-a frapat pe noi a fost faptul că avea autorizație pentru parter, cinci etaje și al șaselea retras, dar au început cu demisolul. Deci, din start s-a mers la cacealma și nu s-a respectat autorizația de construcție”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, un proprietar din blocul BM8.Au început cu… stângul!Imobilul a fost ridicat în baza Autorizației de Construcție nr. 1.233 din 12 august 2014, construire imobil P+5-6E. O lună mai târziu, beneficiarul construcției, Cambela Prod SRL obținea deja Certificatul de Urbanism nr. 2.899/18.09.2014, prin care se aproba „modificare de proiect aprobat cu Autorizație de Construcție nr. 1.233/12.08.2014, prin supraetajare cu 20 la sută din suprafața construită desfășurată cu spații de locuit”.Deci, nici nu se apucaseră bine de construit și investitorii deja cereau supraetajarea.„În luna martie 2015, imobilul era ridicat în regim de D+P+6E și se lucra la etajul al șaptelea. Atunci am sesizat autoritățile locale, inclusiv Inspectoratul Județean în Construcții Constanța. Ulterior, prin adresa nr. 81290/11.06.2015, Direcția Poliția Locală - Primăria Municipiului Constanța ne-a comunicat că «s-a constatat faptul că beneficiarul a executat lucrări de construire fără respectarea autorizației și a fost întocmit proces-verbal de constatare și sancționare»”, ne-a mai spus locatarul respectiv.Culmea este că, o zi mai târziu, pe 12.06.2015, Primăria Constanța emitea o nouă autorizație de construcție, nr. 1.013, pentru „modificare proiect aprobat cu A.C. 1.233/2014 - Construire imobil P+5-6E, locuințe colective, prin creare demisol - parcare auto și supraetajare cu 20 la sută din suprafața construită desfășurată - spații de locuit”.Este evident că, încă de la început, nu a fost respectată autorizația inițială, iar prin autorizația din 12.06.2015 s-a urmărit doar intrarea în legalitate. Însă, conform art. 56 din Legea 350/2001, „nu pot fi inițiate și aprobate documentații de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcții edificate fără autorizație de construire sau care nu respectă prevederile autorizației de construire”.A doua autorizație… ilegală!Sesizată tot de către locatari, conducerea Inspectoratului de Stat în Construcții a efectuat verificări pe șantier și a constatat, la rândul ei, o serie de nereguli.„Ca urmare a verificărilor efectuate de către Inspectoratul Regional în Construcții Sud - Est, în conformitate cu procedura de control aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 456/2014, Compartimentul control urbanism a întocmit Procesul verbal de control, prin care se constată că Autorizația de Construire nr. 1.013/12.05.2015 a fost emisă cu încălcarea prevederilor legale”, se arată în adresa înaintată pe 25 august 2015 către locatari și semnată de către inspectorul general Nelu Stelea.Așadar, în acest caz, prin a-i repune rapid în legalitate pe investitorii Cambela Prod SRL, Primăria Constanța a emis o autorizație de construcție fără să respecte prevederile legale. Iar acest lucru a fost constatat chiar de către Inspectoratul de Construcții.Mai mult decât atât, inspectorul gene-ral îi anunță pe locatari că „Inspectoratul regional în Construcții Sud-Est a cerut instituției Prefectului - Județul Constanța să sesizeze instanțele de contencios administrativ în vederea anulării autorizației de construire, conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.La momentul respectiv, era prefect Ion Constantin, care, între timp a fost înlocuit.Ce spun investitoriiPotrivit Registrului Comerțului, SC Cambela Prod SRL a fost înființată în anul 2000 și are sediul social în comuna Stejaru, județul Tulcea. Societatea are doi acționari, Constantin Camburi, primar în localitatea Beidaud, din județul Tulcea, și Tănase Bela. Activitatea principală a societății este fabricarea betonului.Contactat telefonic, Tănase Bela, unul dintre cei doi acționari ai firmei Cambela Prod, a confirmat, pentru „Cuget Liber”, că are în derulare mai multe proiecte în Constanța.„Suntem cu autorizațiile în regulă. Nu știu despre ce probleme este vorba. Am demarat construcția și, ulterior, am solicitat modificarea proiectului. Imobilul este finalizat în prezent”, ne-a declarat Tănase Bela.Acesta nu a vrut să comenteze vizavi de acuzațiile vecinilor și supărările acestora că le-a ridicat un bloc în fața ferestrelor. Cât privește proiectul de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, vizavi de Parcul Tăbăcărie, deocamdată se află în stadiu de autorizări și avize.„Așteptăm să iasă autorizațiile. Acolo intenționăm să construim un imobil P+4, cu apartamente, spre vânzare. Conform legii, mai putem obține supraetajare cu 20 la sută din suprafața construită, dar deocamdată nu știm dacă va fi cazul, pentru că depinde și dacă ne poate finanța un proiect mai amplu”, a completat Tănase Bela.