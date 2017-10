Scandal cu un balcon „trântit“ pe trotuar

Pe strada Dezrobirii, în apropierea intersecției de la Pod Butelii sunt, în rând, IS-urile. Blocurile beneficiază de două felii de spațiu verde în față, e drept neamenajat, și umbra câtorva copaci.La IS1, ferită de privirile curioșilor, la parter, chiar în spatele crengilor unui pom, se află o construcție proaspăt finalizată. Este vorba despre un balcon lung de peste 15 metri, care cuprinde două camere. Bătător la ochi este, însă, faptul că balconul este ieșit înafara aliniamentelor balcoanelor de la etajele superioare cu cel puțin 50 de cm.Vecinii din scara respectivă sunt scandalizați de faptul că proprietarul nu a respectat aliniamentul și, mai mult decât atât, a zidit pe trotuarul din fața blocului. Într-o scrisoare primită pe poșta electronică a redacției, „un constănțean” după cum se prezintă persoana respectivă, ne semnala, în urmă cu câteva zile, această situație.„Un locatar a finalizat construcția unui balcon situat la partenerul imo-bilului, o construcție care din start nu se încadrează în tiparul balcoanelor situate la etajele superioare, deoarece se întinde pe o lungime și o deschidere (pe spațiul verde aferent blocului) mult mai mare. Îmi cer scuze pentru că vă trimit această reclamație anonimă, dar, locuind într-un bloc de apartamente, motivele cred că sunt lesne de înțeles, respectivul locatar fiind foarte recalcitrant și violent”, ne-a scris persoana respectivă.„Dacă are autorizație, este treaba lui!“La fața locului, am încercat să discutăm și cu alți vecini ai proprietarilor apartamentului de la parter, dar, deși au recunoscut că nu li se pare normal ca balconul să fie mai lat decât celelalte de deasupra, au evitat să „se pună rău cu omu’“.„Dacă are autorizație, este treaba lui. Nu mă interesează pe mine”, ne-a spus o femeie, fără să ne dea numele.Autorizație cu aliniamentPe site-ul Primăriei Constanța, la adresa respectivă, apare Autori-zația de Construire nr. 1.626, din data de 12 octombrie 2010, pe numele solicitanților Dita Rafael Virgil și Dita Cristina Oana, pentru „Construire și închidere balcon în aliniament cu balconul de la etajul 1, fără acces din exterior, amenajări interioare fără afectarea gurilor de aerisire”. Așadar, conform autorizației, balconul ar fi trebuit să păstreze aliniamentul celui de la etajul întâi.Am dorit să aflăm și versiunea proprietarului apartamentului respectiv, dar acesta nu era acasă la momentul vizitei noastre. Corpul de Control al Primăriei Constanța va trebui însă să dea verdictul dacă a fost sau nu respectată autorizația de construire.