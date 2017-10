Scafandrii „au măturat” fundul mării la Capul Turcului

Ziua Internațională a ecologizării plajelor a fost organizată pentru al patrulea an consecutiv de către centrul de scufundări „Respiro". „Respiro" a ales pentru acest an plaja și zona acvatică de la Capul Turcului, din Eforie. Mircea Popa, manager general Respiro, ne-a spus că în acest an, din zona Capul Turcului s-au strâns 780 kg de deșeuri: pet-uri, cutii de bere, chiar și un șezlong azvârlit în mare. La acțiune și-au dat concursul un număr de zece voluntari. Zona de plajă Capul Turcului nu este una turistică, puțini sunt cei care se avântă aici. Și totuși, nici această zonă nu a scăpat de mizerie. Scafandrii au coborât în apa mării numai la o adâncime de șase metri, iar în larg s-au avântat pe o distanță de 40 – 50 de metri. Zona ecologizată a fost de 500 metri pătrați, așa cum ne-a spus Mircea Popa. International CleanUp Day se organizează anual în peste 170 de țări din lume de către centre de scufundări afiliate PADI - Professional Association of Diving Instructors, Project AWARE Foundation și Ocean Concervacy. În ultimii ani, cei peste opt milioane de voluntari din întreaga lume au strâns 50 milioane tone de deșeuri de sub apă și de pe plaje. „Dorința noastră este să implicăm cât mai multe persoane în astfel de acțiuni în viitor", ne-a spus Mircea Popa.