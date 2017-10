SC RAJA SA, recunoscută internaţional în cadrul evenimentului Expo Apa 2008

SC RAJA SA, recunoscută internațional în cadrul evenimentului Expo Apa 2008

La Palatul Parlamentului s-a deschis, ieri, Expo Apa 2008, cea de-a zecea ediție a acestei manifestări, organizată de Asociația Română a Apei (ARA). La ediția jubiliară din acest an participă peste 150 firme specializate din 32 de țări, pe o suprafață de peste 1.500 metri pătrați. În cadrul expoziției vor avea loc mese rotunde, dezbateri și vor fi prezentate studii de caz privind soluțiile pentru sistemele de alimentare de apă și canalizare în localitățile sub 10.000 de locuitori. „Cea mai mare parte a fondurilor comunitare vor fi canalizate spre infrastructura apei și spre aceste servicii vitale pentru sănătatea și nivelul de trai al cetățenilor, în special a celor de la sate”, a mai spus Vasile Ciomoș. Ca în fiecare an, la acest eveniment de referință participă și SC RAJA SA Constanța cu un stand, ocazie cu care își prezentă stadiul lucrărilor investiționale în derulare, precum și oferta completă de servicii prestate. Încă de la deschiderea expoziției, standul a captat atenția vizitatorilor, specialiștilor în domeniu, dar și reprezentanți marilor companii de profil.