Satele constănţene, împotmolite în şomaj

Satele constănțene, împotmolite în șomaj

Conform calculelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), în județul Constanța rata șomajului este în scădere. Gabriela Spătaru, purtător de cuvânt al agenției, ne-a spus că dacă în aprilie erau înregistrați 13.544 de șomeri - indicând o rată a șomajului de 4,3% -, în luna mai numărul constănțenilor fără un loc de muncă a scăzut la 12.014, iar rata șomajului este de 3,8%. Cu toate acestea, există localități în mediul rural unde șomajul a atins cote îngrijorătoare. În Oltina, se trăiește la limita sărăciei În comuna Oltina, oamenii trăiesc din agricultură și pescuit, dar nu găsesc prea multe locuri de muncă, iar cele pe care le au nu le aduc venituri suficiente. Din totalul de 1.569 de localnici cu vârste între 18 - 62 de ani, apți de muncă, 16,3% dintre ei, adică 256, nu au un loc de muncă, fapt care plasează Oltina printre comunele cu o pondere ridicată a șomerilor. Potrivit edilului local, Gheorghe Chirciu, numărul șomerilor va mai crește, întrucât afaceriștii din zonă au început concedierile, din cauza secetei care a distrus culturile și a crizei economice. „Trăim la limita sărăciei. Oamenii au investit în agricultură, dar nu au profit. Eu, din 13 oameni care aveau grijă de culturile mele, mai am doar 3, restul am fost nevoit să-i dau afară. Acum începem treieratul orzului, dar nu am să angajez pe nimeni, mi-am luat concediu de odihnă și am să treier eu cu un cumnat”, ne-a spus primarul Oltinei. Șanse ca oamenii să-și găsească locuri de muncă în localitățile învecinate sunt puține, căci și la Băneasa și Ion Corvin situația este asemănătoare. Potrivit datelor furnizate de AJOFM, în comuna Ion Corvin ponderea șomerilor este de 20,6% din totalul populației. Gârliciu, comuna cu cei mai mulți șomeri Localitatea cu cea mai ridicată pondere a șomerilor este, conform statisticilor întocmite la nivel județean, comuna Gârliciu. În luna mai, 27,1% dintre localnici, adică 281 de persoane, nu aveau serviciu. Primarul Constatin Cinpoiașu spune că s-a ajuns în această situație pentru că firmele de construcții unde erau angajați sătenii ori s-au închis, ori sunt în prag de faliment. „Erau mulți muncitori în construcții, dar nu mai au locuri de muncă. Mulți dintre ei au plecat prin Italia, Spania, Grecia. Au rămas acasă doar nevoiașii, care lucrează cu ziua”, a arătat edilul local. El speră ca din toamnă situația să se schimbe și să se creeze locuri de muncă pentru aproximativ 100 de oameni, căci o firmă și-a manifestat interesul de a realiza un teren de golf în zonă. În Adamclisi, unde ponderea șomerilor era, luna trecută, de 19,7% din totalul localnicilor - 280 de săteni din 1.419 nu muncesc -, edilul Emilian Burcea și-a pus speranțele în sătenii care revin din străinătate, cu bani pentru a-și deschide afaceri. „Avem un băiat care a lucrat 15 ani în Italia și acum s-a întors și va deschide un mini-market. A venit și un investitor care vrea să facă o pensiune și se vor crea locuri de muncă pentru oameni”, a afirmat primarul. De asemenea, în zonă se vor dezvolta, ne-a spus edilul local, și două crame. Sătenii lucrează acum, cu ziua, la podgoriile de viță de vie, care vor începe să dea rod însă abia peste aproximativ cinci ani, căci au fost replantate de curând. În prezent, 250 de localnici din Adamclisi primesc ajutor social, dar Emilian Burcea speră ca, odată cu apariția noilor oportunități de afaceri, numărul lor să scadă. Doar trei șomeri în Dumbrăveni Există totuși, în județul Con-stanța, și comune unde șomajul este aproape inexistent. Astfel, potrivit datelor furnizate de AJOFM, în Chirnogeni sunt doar 19 șomeri, iar în Târgușor 8 localnici nu au loc de muncă. De ase-menea, în Dumbrăveni sunt înregistrați doar 3 șomeri. Dar trebuie menționat că în această comună doar 319 localnici sunt apți de muncă.