Obsesia si ostentația merdialqaedanei

Frumos gestul de a ajuta copii năpăstuiți de către "Adulți". E de neînțeles, însă, de ce merdialqaedana insista in obsesia "copiii din Piatra". Personal, am vrut sa'i localizez. Copiii nu sunt din Piatra. Ci de la "partid", sau Colonia Sibioara, oficial. Imaginea arată in colțul stânga sus o structura metalică. Copiii din Piatra se simt nedreptățiți de obsesia merdialqaedanei. Copiii din fosta Românie, au nevoie de alt ajutor. Sa li se spună ca tragedia in care au fost forțați, e opera politicastrilor, kkpIUDAlistilor ultracleptomaniaci si mercenarilor de merdia