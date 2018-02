Sărbătoarea îndrăgostiţilor. De unde cumpărăm cadouri pentru cei dragi

Sărbătoarea îndrăgostiților. De unde cumpărăm cadouri pentru cei dragi

Am intrat într-o perioadă aglomerată din punct de vedere al cadourilor, deoarece sărbătorile precum Valentine’s Day, Dragobetele, 1 Martie și 8 Martie sau Paștele sunt tot mai aproape. Așa că toți comercianții au înțeles că numărul celor care comandă cadouri de pe internet crește,m din ce în ce mai mult, de la an la an și au pregătit promoții și stocuri pe măsură.Un studiu recent arată că piața de cadouri online din România a crescut cu peste 84 la sută, în 2017, față de anul 2015, studiu bazat pe datele furnizate de către Google și clienții agențiilor. Această creștere este în trend cu evoluția comerțului online din România, care, numai în ultimul an, a crescut cu peste 40 la sută, conform unui studiu GpeC. Mai mult decât atât, potrivit aceluiași studiu, această creștere este una dintre cele mai mari la nivelul țărilor din Uniunea Europeană cu potențial de creștere și mai mare pentru anii următori.Antreprenorii din online susțin că, atunci când vine vorba despre achiziția de cadouri, valoarea medie a coșului de cumpărături a fost, în 2017, de 450 de lei, în creștere cu 30 la sută față de anul precedent.„Am constatat că din ce în ce mai multe comenzi sunt înregistrate de companii private și multinaționale, care alocă bugete pentru cadouri pentru angajați. De asemenea, este îmbucurător faptul că din ce în ce mai mulți consumatori aleg să realizeze achiziții cu card bancar, ceea ce denotă o încredere din ce în ce mai mare față de această metodă de plată. În 2017, pe site-ul nostru, unu din cinci cumpărători a ales să achite cu cardul bancar”, a declarat Daniel Henegariu, reprezentantul unuia dintre cele mai mari mall-uri online.Acesta estimează că piața cadourilor este în continuă creștere, deoarece unu din trei români cheltuiește între 100 și 200 de euro pe achiziția de cadouri din mall-urile virtuale, iar un sfert din cumpărători cheltuiește mai mult de 200 de euro pentru achiziția de cadouri în decursul unui an. De asemenea, antreprenorul a observat un trend în creștere al cumpărătorilor care se pregătesc din timp și achiziționează cadouri pentru cei dragi, cu cel puțin trei săptămâni înainte.„Pentru ca magazinele online să fie din ce în ce mai apropiate de cerințele utilizatorilor de cadouri, acestea trebuie să inoveze, să ofere cele mai bune prețuri, să aibă navigare și filtrare foarte intuitivă, să dețină o variantă optimizată pentru dispozitivele mobile, livrarea produselor să se realizeze rapid și să ofere multiple modalități de plată”, conchide antreprenorul online.