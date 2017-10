Sărăcia, un fenomen în creştere, pe care nimeni nu dă nici doi bani

Sărăcia, un fenomen în creștere, pe care nimeni nu dă nici doi bani

17 octombrie este pentru mulți dintre noi o zi oarecare. Pentru cei îndestulați este sâmbătă, zi de shopping, clubbing, ieșit la restaurant, pentru cei sărmani este doar o altă zi în care se luptă să aibă ce să le pună pe masă copiilor sau să-și plătească datoria la întreținere. De fapt, 17 octombrie este Ziua Mondială de Eradicare a Sărăciei. Dar, pe cine să intereseze asta? În afară de organizația nonguvernamentală „World Vision“ care a organizat mai multe acțiuni de sensibilizare a cetățenilor vizavi de problema sărăciei, în rest nimic, indiferență totală. „Cine să se mai gândească și la asta, nu vedeți ce se întâmplă în țară!“, „E sărăcie peste tot, sunt oameni care îndură foamea pentru că nu au unde să muncească!“, așa ne-au răspuns primarii din câteva localități din județ. Sărăcia schingiuiește vieți De 20 de ani în slujba copiilor și a familiilor nevoiașe, Biroul Zonal Constanța al Organizației „World Vision“ România, i-a provocat vineri, 16 octombrie, pe inimoșii elevi ai unităților de învățământ Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“, Colegiul Tehnic Energetic Constanța, Colegiul Comercial „Carol I“, Colegiul de Artă „Regina Maria“, Grup Școlar „Dimitrie Leonida“ și Grup Școlar „I. N. Roman“, să facă un prim pas în lupta împotriva sărăciei. Cum? „Pentru început, înțelegând faptul că sărăcia este o realitate cruntă care schingiuiește vieți și distruge de multe ori viitorul unui copil, privându-l de șansa de a merge la școală, de a se dezvolta normal, fizic și psihic, de șansa de a avea o viață îmbelșugată, frumoasă. Apoi, conștientizând faptul că peste 350.000 de copii din România trăiesc sub pragul sărăciei și au nevoie de ajutor. A trăi sub pragul sărăciei înseamnă a trăi cu 1,25 de dolari pe zi, aproximativ 4 lei pe zi“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, Izabela Ștefan Iorga, reprezentant „World Vision“. 15 voluntari „World Vision” și-au informat colegii despre semnificația zilei de 17 octombrie, împărțind fluturași prin liceele lor. În jur de 900 de elevi constănțeni s-au declarat solidari cu toți copiii săraci din lume, semnând, în mod simbolic, declarația de solidaritate elaborată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, în mai 2006. Elevii constănțeni au devenit, astfel, apărători ai drepturilor omului și viitori luptători activi pentru eradicarea sărăciei. Ei sunt generația care poate schimba actuala stare a lucrurilor, găsind soluții viabile pentru a combate eficient sărăcia. Peste 6.800 de ajutoare sociale Potrivit datelor centralizate la nivel județean la sfârșitul lunii septembrie, 6.827 de constănțeni primesc ajutor social din partea statului. Sunt persoane care nu au niciun alt venit și care trăiesc, împreună cu toată familia, cu mai puțin de 400 de lei pe lună. „Deocamdată, numărul dosarelor aflate în plată este mai mic decât anul trecut, dar, probabil că în următoarea perioadă vom mai avea solicitări, din cauza sărăciei“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, Adriana Cernea, reprezentant al Direcției de Muncă și Protecției Sociale Constanța. Cea mai gravă situație este la sate unde oamenii nu găsesc de muncă. Chiar dacă au o palmă de pământ, o lucrează ca să aibă ce mânca, dar de unde bani să le cumpere haine și rechizite copiilor ca să-i trimită la școală… La Chirnogeni, primarul Gheorghe Manta ne-a spus că, în prezent, plătește 23 de ajutoare sociale. „Este vorba numai despre bătrâni și femei cu copii cu până în șapte ani. De asemenea, am mai acordat ajutoare de urgență, ne-au fost cerute foarte multe anul acesta. Sunt familii care au între patru și șase copii și nu își mai pot permite să-i echipeze pentru școală, așa că le-am dat câte 100 de lei pentru fiecare copil“, a explicat primarul. „Suntem prea săraci pentru a mai sărbători Ziua Sărăciei“ La Comana, primarul Eugen Dumitru a fost categoric: „suntem prea săraci pentru a mai organiza ceva de Ziua Sărăciei”. În prezent sunt peste 110 dosare depuse pentru ajutor social. „Nu putem să le dăm ajutoare decât celor inapți de muncă, adică bătrânilor și copiilor. Cei apți trebuie să-și găsească să muncească. Nu am avut încotro și le-am suspendat pentru că nu ne ajung banii dați de la Guvern”, a mai adăugat primarul, mulțumit totuși că a reușit să ia combustibil pe datorie pentru încălzirea școlilor. Și la Ghindărești situația este ca peste tot. „Vin oameni foarte mulți care rămân fără loc de muncă. Pe timpul verii au mai lucrat pe ici-pe acolo, poate și la negru, acum însă pentru mulți ajutorul social reprezintă izbăvirea”, ne-a declarat primarul Vasile Simion. „Noi, de 40 de ani, suntem tot în criză!“ Nici la Independența situația nu este mai bună. Deocamdată și aici sunt în plată 12 dosare, doar pentru că 24 au fost suspendate pe timpul verii, cât se mai găsea ceva de muncă. „Probabil că vor veni din nou și îi vom reintroduce în plată, nu avem încotro. În prezent o echipă formată din cinci persoane, umblă prin satele pe care le avem în administrare și fac dosarele pentru ajutoarele de lemne și cu ocazia aceasta reînnoiesc și ancheta pentru ajutoarele sociale. Oricum situația este foarte grea. Noi de 40 de ani suntem tot în criză“, ne-a povestit primarul Cristea Gâscan. Cât despre manifestări legate de Ziua Sărăciei, acesta a fost foarte direct: „Nu ne permitem să le organizăm. Am anulat deja toate zilele festive de anul acesta, din toate satele noastre. Dar oamenii înțeleg. Asta e, o să treacă!”, a încheiat primarul cu un ton optimist.