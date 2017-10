Sărăcia, „boala“ care loveşte în sănătatea copiilor

Sărăcia, „boala“ care lovește în sănătatea copiilor

Cu o natalitate în scădere, mulți copii care rămân nevaccinați împotriva unor boli precum tuberculoza și cu peste 2000 de cazuri de sindroame respiratorii într-o singură lună, Constanța se află pe lista orașelor din România care, spun medicii, este afectată de sărăcie, care trage după ea o serie de probleme. Lipsa banilor face ca tot mai multe familii să nu își mai permită să aibă grijă de sănătatea și creșterea copiilor, astfel că aceștia suferă din ce în ce mai mult.Copiii neglijați, viitorii adulți suferinziNu sunt puțini părinții care spun că nu își duc copiii la medic nici măcar o dată pe an, pentru un minim de investigații, deși medicii de familie fac toate eforturile pentru a-i aduce în cabinete. Ei spun că tocmai astfel de situații fac ca numărul celor care ajung pe patul de spital cu boli grave, aproape că se dublează de la un an la celălalt. „Așa cum am spus în repetate rânduri, suntem pregătiți pentru tot felul de situații, chiar și pentru cele în care părinții nu trec pe la cabinet cu lunile pentru a le consulta copiii. Dacă însă țin legătura cu noi, îi putem sfătui cum să își îngrijească copiii în așa fel încât să îi protejeze de boli.Sunt însă multe familii în care copiii suferă din cauza malnutriției, a igienei precare și a bolilor care le transformă viețile și îi condamnă la tot felul de handicapuri. Pentru că nu sunt îngrijiți și nici tratați la timp, aceștia sunt viitorii adulți care trăiesc cu tot felul de complicații.Cercul vicios începe însă cu mamele care nu își fac niciun fel de analize în timpul sarcinii, drept pentru care, consideră că odată născut, copilul nu va avea nicio problemă. Și cum multe dintre ele nu se hrănesc cum trebuie și nu își protejează sarcina, nu se gândesc să își schimbe atitudinea nici față de copiii lor. Ne spun tot timpul că nu își pot permite să facă mai mult din cauza situației financiare”, explică dr. Gherghina Rizea, medic de familie.Cea mai mică alocațieAlocația are caracter universal și este acordată copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora. Pentru copiii în vârstă de până la doi ani, respectiv trei ani în cazul copilului care este încadrat într-un grad de handicap, alocația de stat se acordă în cuantum de 200 lei/lună/copil. Pentru copiii care nu au un handicap și sunt în vârstă de peste doi ani cuantumul alocației de stat este de 42 lei/lună/copil, iar pentru copiii mai mari de trei ani, care au un handicap, cuantumul este dublu (de 84 lei). În primul trimestru al acestui an, 132.498 de copii din Constanța se înscriau pe lista beneficiarilor alocației de stat. Potrivit datelor statistice, România alocă cea mai mică sumă pentru întreținerea unui copil. În cifre, un copil român primește din partea statului 42 de lei, în timp ce unul din Germania, de exemplu, primește 4500 de lei.