Sarabanda ilegalităţilor! Scandalul "gropii" din strada Sarmizegetusa

Sau umbra lui Mazare la Constanta

Constanta este plina de cetateni de onoare,de arhitecti aroganti,de profesori universitari(istoricul Dumitrascu),vestiti oameni de stiinta,matematicieni si chimisti olimpici,politicieni aflati in opozitie,fotbalisti,handbalisti,tenismeni de talie mondiala,critici de arta,licee de elita,profesori de elita,elevi de elita cu un picior la Harvard.Geme orasul de zeci si zeci de intelectuali "valorosi" dar niciunul nu s-a gandit sa-i atraga atentia Golanului Mazare ca isi bate joc de orasul in care ei, "valorosii" intelectuali , au vazut lumina zilei....Nimeni nu s-a luptat cu mafia locala nimeni in afara de un schelet somnoros trezit si el din somnul cel de veci.Probabil ca nici scheletii din strada Sarmisegetusa nu s-ar fi luptat cu mafia pesedista daca el ar fi primit subventii la caldura,sau un titlu de cetatean de onoare sau cel putin un abonament gratuit pe toate traseele de autobuze.Chiar asa,cum ar fi sa te intalnesi cu scheletul asta in autobuz ? Tu cumperi bilet si te urci in autobuz.Si in timp ce-ti compostezi biletul,scheletul cu abonament gratuit trece pe langa tine si se aseaza direct pe scaun.Eu platesc biletul si scheletul se odihneste pe scaun,asa cum fac tiganii sponsorizati de Fagadau.Daca nu ne intalnim cu scheleti in autobuz ne intalnim cu scheleti in dosarele lui Mazare. Avem de exemplu un schelet pe strada Traian, unul la Poarta 1,altul in Portul Tomis si unul in Piata Ovidiu ,de parca orasul asta ar fi mausoleul PSD-ului.Sa-ti traisca sceletii,mai Mazare,baiat chinuit de Kodruta Kovesi.Apropo de constructii inalte, căcate pe aiurea si neterminate.Ati vazut cum arata "blocurile" lui Mazare construite pe plajele din Madagascar ? Acolo de ce nu au construit blocuri pe plaja si in parcuri asa ca in Constanta sau in Mamaia ? Pentru ca acolo(in Madagascar) exista lege,exista arhitecti adevarati si dorinta sincera de a face turism.Hai sictir PSD-ule,partid de tot rahatul,partid de talhari nenorociti si de hoti ordinari.