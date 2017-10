„Săptămâna Siguranţei” la Enel România

„Zero Accidente”

„Săptămâna Siguranței” la Enel România

Enel România sărbătorește pentru cel de-al cincilea an consecutiv Săptămâna Internațională a Siguranței, în perioada 12 - 16 noiembrie. Inițiativa este dezvoltată în toate țările în care grupul Enel este prezent, cu scopul de a atinge obiectivul companiei: „Zero Accidente” la locul de muncă.„Muncim într-un domeniu care nu iartă, astfel încât nu ne permitem ignorarea regulilor de sănătate și siguranță în muncă. Obiectivul Grupului Enel, Zero Accidente, poate fi atins doar prin implicarea activă a fiecărui angajat sau colaborator, indiferent de nivelul pe care acesta îl ocupă în organizația noastră sau în cele ale contractorilor noștri”, a declarat Luca D’Agnese, country manager Enel Romania.Pe parcursul întregii săptămâni dedicate siguranței și securității în muncă, Enel dezvoltă o serie de activități care implică toți membrii companiei pentru a obține angajamentul acestora față de siguranța la locul de muncă. Diverse inițiative de informare și comunicare sunt dezvoltate în Muntenia, Dobrogea și Banat pentru a atinge toți cei 4.200 de angajați ai grupului Enel în România.În plus, workshop-uri și conferințe dedicate vor avea loc de-a lungul Săptămânii Siguranței cu scopul de a crește gradul de conștientizare, atât în rândul angajaților, cât și în rândul contractorilor Enel Romania, cu privire la importanța respectării regulilor de siguranță la locul de muncă și utilizării echipamentului de protecție.De asemenea, evenimentele programate în timpul acestei săptămâni vizează adoptarea unei atitudini orientate către sănătate și siguranță și în afara orelor de muncă. Astfel, sunt organizate cursuri practice și teoretice prin care angajații Enel sunt invitați să învețe măsuri de acordare a primului ajutor, precum și conducere preventivă a autovehiculelor. Tot în cadrul Săptămânii Siguranței, angajații Enel sunt invitați să se alăture campaniei Comisiei Europene „Ex-fumătorii sunt de neoprit” (2011-2013), care are ca obiectiv încurajarea cetățenilor Uniunii Europene să renunțe la fumat, și primesc sfaturi pentru adoptarea unui stil de viață sănătos și echilibrat din partea unor reputați medici și nutriționiști.Din 2005, când Enel a intrat pe piața din România, compania a acordat o atenție sporită siguranței angajaților, cu scopul de a atinge obiectivul grupului la nivel internațional: „Zero Accidente”. Astfel, Enel a investit în echipamente performante pentru angajați, cursuri de specializare, introducând cele mai bune practici și împărtășind expertiza obținută la nivel mondial. Mai mult, Enel depune eforturi pentru a implementa proceduri coerente ceea ce privește siguranța în toate companiile de distribuție din Banat, Dobrogea și Muntenia. De asemenea, doar în acest an au fost făcute intern peste 6.800 de controale ce au vizat atât proprii angajați, cât și cei ai contractorilor, pentru a depista eventualele neconformități în respectarea normelor de protecție a muncii.