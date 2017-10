Săptămâna aceasta se reia „Marea debarasare“ de deşeuri electrice şi electronice

Săptămâna aceasta se reia „Marea debarasare“ de deșeuri electrice și electronice

Dacă aveți prin casă aparate electrice, electronice, electrocasnice defecte, computere vechi, aparatură pe care nu o mai folosiți, săptămâna aceasta puteți scăpa de ele. Vineri, 26 martie, se reia campania „Marea debarasare” de deșeuri electrice și electronice. Acțiunea, coordonată de Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Constanța, se va desfășura pe parcursul a două zile, vineri și sâmbătă. „Din cauza numărului tot mai mic de deșeuri electrice, electronice colectate în cadrul campaniilor lunare de anul trecut, s-a propus modificarea periodicității campaniei, urmând ca aceasta să se desfășoare trimestrial. De asemenea, pentru o mai bună eficiență, debarasarea și colectarea deșeurilor se va desfășura pe parcursul a două zile pentru fiecare ediție, în zilele de vineri și sâmbătă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Tudora Mavrodin, purtător de cuvânt al APM Constanța. Prima ediție din acest an va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, pe 26 și 27 martie. Acțiunea se va desfășura concomitent în întreaga țară. În județul Constanța, colectarea DEEE se realizează la Constanța, Lumina, Medgidia, Hârșova, Năvodari, Mangalia, Basarabi, Ovidiu și Cernavodă. „Pentru o bună desfășurare a acțiunii, recomandăm populației să scoată deșeurile în fața casei sau a blocului. Primăriile, prin operatorii de salubritate sau companii private care au contract cu primăriile vor colecta toate deșeurile scoase în stradă. Acestea vor fi transportate la punctele de colectare special amenajate. Producătorii le vor prelua din aceste puncte de colectare și le vor transporta la operatorii economici care desfășoară activități de tratare sau reciclare. În această campanie vor fi implicate atât primăriile, cât și producătorii, ope-ratorii de salubritate, populația, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, agențiile locale și regionale pentru protecția mediului”, a mai precizat Tudora Mavrodin. În Constanța, două puncte fixe de colectare și două mobile În municipiul Constanța sunt stabilite două puncte fixe, în zona Billa și Balada, și două puncte mobile, în zona Tomis Nord. În celelalte localități sunt amplasate containere în care vor fi stocate DEEE-urile până la sosirea mijloacelor de transport în vederea încărcării și transportării acestora către instalația de tratare aparținând SC Gremlin Computers SRL. Putem scoate în fața blocului și a casei tot felul de deșeuri precum aparate de uz casnic de mari dimensiuni (frigidere, congelatoare, mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase, mașini de gătit, sobe electrice, plite electrice, cuptoare cu microunde, radiatoare electrice, aparate de aer condiționat, etc.), aparate de uz casnic de mici dimensiuni (aspiratoare, fiare de călcat, aparate de prăjit pâine, friteuze, mașini de măcinat cafea, etc.), echipamente informatice și de telecomunicații (unități centrale, calculatoare, imprimante, fotocopiatoare, mașini de scris, faxuri, etc.), echipamente de larg consum (aparate de radio, televizoare, camere video, aparate video, instrumente muzicale, etc), echipamente de iluminat cu lămpi fluorescente, unelte electrice și electronice, cu excepția uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni, unelte de tuns iarba, jucării, echipamente sportive și de agrement (trenuri electrice sau mașini de cursă în miniatură, console portabile de jocuri video, echipamente sportive cu componente electrice sau electronice, etc.). Țelul pe 2010: patru kilograme de deșeuri pe cap de locuitor „Ținta de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice pentru anul 2010 este de patru kilograme pe an pe cap de locuitor. Acțiunea se va repeta la nivel național și local pe parcursul unui an calendaristic, trimestrial. Campaniile de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice reprezintă o oportunitate în susținerea colectării acestor tipuri de deșeuri și mai ales în atingerea țintelor conform prevederilor HG 448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice”, a mai adăugat reprezentantul Agenției de Mediu Constanța.