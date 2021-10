Șantier în lucru la spitalul județean. După ani de „suferinţă”, secţia de Ginecologie va fi renovată

Potrivit directorului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, ec. Ionuţ Cornel Ionescu, atunci când a fost numit în funcţia de manager al unităţii sanitare nu exista finanţare pentru aceste lucrări, în condițiile în care chiar spaţiul de la etajul VII ar putea degreva întregul etaj IX, unde se află acum mai multe secţii, şi aici ne referim la Ginecologie, o parte din Chirurgie, precum şi Chirurgia Pediatrică.





„Lucrările la secţia de Ginecologie au fost sistate de conducerea anterioară a SCJU, în lipsa finanţării necesare pentru acest proiect. Recent, am reuşit deblocarea activităţilor, prin obţinerea finanţării de la Ministerul Sănătăţii şi Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) şi s-a semnat contractul cu cei care au câştigat licitaţia pentru renovarea secţiei. Termenul asumat de constructor este 15 decembrie 2021. La aceste lucrări de renovare se adaugă însă, necesitatea achiziţionării de aparatură medicală specializată pentru această secţie, cum ar fi aparatura pentru monitorizarea cordului fetal şi a funcţiei vitale, lămpi pentru consultaţii, mobilier. Îmi doresc să văd această secţie funcţională la standarde profesionale cât mai înalte. Mă bucur că am reuşit să obţinem finanţarea necesară, am semnat contractul şi ne apucăm de lucrări”, a declarat managerul, pentru „Cuget Liber”.





În ceea ce priveşte partea de aparatură, medicii vor aduce de la etajul IX ce au acum pe secţie, iar după aceea se va face o listă cu ce mai este nevoie.





„Facem o listă pentru anul viitor la CJC, pe care sperăm să ne-o aprobe, aşa cum a fost şi la Neonatologie. Mai întâi, au fost cei de la Asociaţia Dăruieşte Aripi, care s-au ocupat cu partea de renovare şi CJC a venit cu aparatura. Probabil că şi aici va fi la fel. Oricum, după ce se termină partea de renovare, vom putea să îi dăm drumul cu ce au ei în dotare. În primul rând, vorbim despre condiţiile de cazare. După aceea, vom băga în renovare altă secţie, probabil Neurochirugia, care nu a fost renovată niciodată”, a completat managerul.





La rândul său, şeful secţiei Obstetrică- Ginecologie, dr. Vlad Tica a declarat că, în cea mai mare parte a timpului se confruntă cu o aglomeraţie care le depăşeşte capacitatea, având în vedere numărul de paturi care le este alocat. „M-aş bucura ca lucrurile să se rezolve. La acest moment, ne desfăşurăm activitatea pe jumătate din etajul IX şi pe jumătate din VII. Uneori, suntem foarte înghesuiţi. Referitor la cazuistică, pe secţie avem paciente cu patologii diferite” a declarat el.





Începând din luna septembrie, şantierul de pe Obstetrică- Ginecologie a fost redeschis, iar muncitorii au termen ca până la iarnă să termine lucrările, astfel încât pacientele să poate beneficia de cele mai bune condiţii de cazare.