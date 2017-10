Sanitarii ar putea intra în grevă după 10 februarie

Sâmbătă, 31 Ianuarie 2009

Federația Sanitas amenință cu declanșarea grevei după data de 10 februarie, nemulțumită de „oferta” Guvernului de majorarea a salariilor bugetarilor cu cinci procente și eliminarea tuturor sporurilor, a declarat, vineri, președintele organizației sindicale, Marius Petcu. Liderul sindical a precizat că această hotărâre a fost luată în urma Consiliului Național al Federației, membrii de sindicat respingând „oferta” Guvernului de majorare cu cinci la sută a salariilor bugetarilor, deci inclusiv ale celor din sistemul sanitar, și de eliminare a sporurilor. „Colegii mei mi-au dat mandat să resping această așa-zisă ofertă la întâlnirea de luni a confederațiilor sindicale cu prim-ministrul Emil Boc. Mandatul meu este să solicit o majorare salarială a angajaților din Sănătate de minimum zece pro-cente și păstrarea sporurilor spe-cifice. Dacă această cerere nu va fi îndeplinită, din 10 februarie, toate organizațiile din teritoriu vor fi consultate pentru deschiderea conflictului de muncă”, a precizat Petcu. Liderii Sanitas s-au întâlnit, miercuri, cu ministrul Sănătății, Ion Bazac, și au spus că ar putea relua acțiunile de protest dacă protocolul încheiat în 2008 cu Ministerul Sănătății nu va fi respectat. „La sfârșitul lui 2008 am suspendat acțiunile de protest după ce am semnat un protocol cu ministrul Sănătății, în care am solicitat majorarea cu zece la sută a salariilor, acordarea unor sporuri, trei prime de stabilitate, precum și primă de vacanță”, a amintit Petcu. Premierul Emil Boc a anunțat, joi, după ședința de Guvern că salariile în sectorul bugetar vor fi majorate în acest an cu 5%, în două etape, cu 3% în luna aprilie și 2% în luna octombrie.