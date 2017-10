Sanatoriul Mangalia va avea o secţie antiîmbătrânire

Sanatoriul Mangalia va avea o secție antiîmbătrânire

Conducerea Sanatoriului Balnear Mangalia a propus reprezentanților Ministerului Sănătății desființarea a câte 25 de paturi de la fiecare secție și înființarea unei secții „anti-aging”, finanțată din resurse proprii. Potrivit directorului dr. Laura Condur, unitatea sanitară a încheiat anul trecut cu un profit de 2,6 milioane de lei. Prezent la dezbaterea de la București, deputatul Zanfir Iorguș a susținut că nu există niciun fel de argument pentru comasarea Sanatoriului Balnear Mangalia. „Sunt de acord că Sanatoriul Balnear Mangalia este un «brand», format în 50 de ani de activitate, că nu trebuie să renunțăm la el. Regret că ministrul Attila Cseke nu a reușit să ajungă la întâlnire sau cel puțin la sanatoriul din Mangalia, pentru că ar fi văzut atât starea de spirit a angajaților, dar și dotările ultramoderne ale unității medicale. Am primit asigurări că Ministerul Sănătății nu are de gând să privatizeze unitatea, nici parțial și nici total. Am fost de acord că, dacă sanatoriul reprezintă, totuși, o povară pentru minister, acesta să fie trecut în subordinea administrației publice locale din Mangalia”, a precizat Zanfir Iorguș. Acesta a primit, la rândul său, asigurări din partea reprezentanților Ministerului Sănătății, că toate problemele și argumentele împotriva comasării Sanatoriului Balnear Mangalia vor fi prezentate ministrului Sănătății.