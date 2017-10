Sanatoriile de la Mangalia şi Techirghiol trebuie să fie în concurenţă

Opinia sindicaliștilor

Sanatoriile de la Mangalia și Techirghiol trebuie să fie în concurență

Reprezentanți ai Sanatoriului Balnear și de Recuperare Mangalia și sindicaliști au fost prezenți, ieri dimineață, la Ministerul Sănătății pentru a participa la dezbaterea publică organizată cu privire la comasarea sanatoriului cu unitatea similară din Techirghiol. Cei prezenți s-au pronunțat împotriva intenției ministerului, subliniind dezavantajele pe care le-ar aduce desființarea unității sanitare. „S-a pus accent pe păstrarea individualității Sanatoriului Mangalia. Este o unitate rentabilă, care are adresabilitate. Este un brand și, dacă ar fi comasat cu Sanatoriul Techirghiol, există riscul să nu mai vină pacienții din țară și de peste hotare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Nicu Manea, lider „Sanitas” Constanța. Sindicaliștii au propus scoaterea sanatoriului, dar și a Spitalului de Recuperare Medicală și Balneologie Eforie Nord de pe lista unităților propuse spre comasare. „Noi am propus inclusiv ca situația acestor unități să nu mai fie discutată în contextul reformei sistemului sanitar. Am insistat, din două motive: pe de o parte, obiectivul reformei este urmărirea interesului pacienților, iar respectivele unități au o adresabilitate mare; pe de altă parte, ele reprezintă brand-uri, lumea vine să se trateze la Eforie Nord, la Mangalia sau Techirghiol. Am arătat că ministerul ar avea mai mult de câștigat dacă sanatoriile ar fi în concurență, nu dacă ar fi unul singur care ar avea monopol”, a adăugat Nicu Manea. Ședința a fost prezidată de dr. Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății.