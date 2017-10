Sănătate şi ecologie. Biciclete gratuite pentru localnici şi pentru turişti, la Constanţa

Sănătate și ecologie. Biciclete gratuite pentru localnici și pentru turiști, la Constanța

390 de biciclete vor putea fi închiriate la vară, atât de constănțeni, cât și de turiști, pentru a se plimba prin oraș și prin stațiunea Mamaia.De câteva săptămâni, au început lu-crările la cele 24 de stații unde vor sta bicicletele și de unde vor putea fi luate, pe baza unui card de utilizator. Au fost realizate deja panourile și rasterele anti-furt pentru biciclete. Lucrările sunt reali-zate de o firmă din Brașov.Este vorba despre proiectul „Black Sea Bike - Diversification of the tourism services in Constanta Balchick Cross Border Region by Bike - BSB”, finanțat din fonduri europene, al cărei beneficiar este Primăria Constanța. Proiectul urmărește astfel, nevoile iden-tificate în legătură cu lipsa de servicii oferite turiștilor și subdezvoltarea lor, care necesită investiții suplimentare pentru a putea satisface toate nevoile turiștilor. Contribuția Uniunii Europene este de peste 1.270.000 de euro, iar cea a Primăriei Constanța este de doar 25.700 de euro.Cum poți lua o bicicletă Fiecare rastel va avea un centru de comandă de la care se va face auten-tificarea automată a utilizatorilor și alocarea unei biciclete, pe bază de cartelă de acces la sistem. Gestionarea sistemului se va face centralizat, toate spațiile fiind in-terconectate și administrate prin inter-mediul unui server. Ca mod de operare, orice turist sau localnic va putea solicita, pe bază de buletin, un card de utilizator ce se va putea obține gratuit de la punctele de distribuție, puncte ce urmează a fi selectate și stabilite în faza de execuție a proiectului, avându-se în vedere logistica proprie a Primăriei Constanța, dar și eventuale colaborări cu instituții și agenți economici interesați. Pe baza acestui card, se va obține o bicicletă de la oricare dintre stațiile din proiect, bicicletă pe care o va folosi și o va putea returna la oricare altă stație.Stațiile vor avea mecanisme automate de securizare a bicicletelor. Bicicletele vor fi construite din componente speciale, anti-furt, care fac imposibilă demontarea sau utilizarea lor pe alte biciclete.Sistemul va dispune în faza de operare de o echipă de mentenanță care va interveni pentru remedierea eventualelor probleme de funcționare și care va regla și stocul de biciclete disponibile în stații, rezolvând situații precum „zero biciclete disponibile” sau „rastel plin”, prin mutarea bicicletelor între stații. Orice problemă va fi observabilă prin server, unde vor putea fi obținute și rapoartele de utilizare sau ocupare.Unde sunt amplasate stațiile În municipiul Constanța vor fi amplasate, în total, 24 de stații, atât în oraș, cât și în stațiunea Mamaia.Prima stație este lângă Biserica Greacă, a doua este pe strada Remus Opreanu, vizavi de Comandamentul Marinei, a treia în zona Poarta 1, la scările de la Termele Romane, apoi la intersecția străzilor Mircea cel Bătrân și Ștefan cel Mare, în fața Mozaicului, lângă Parcul Arheologic, la Sala Spor-turilor, la intrare în parc, pe bulevardul Mamaia, în zona Capitol, în zona par-cului din Tomis II - Victoria, în zona Dacia, la cele trei ceasuri, la City Park, la intrare în Parcul Tăbăcărie, în dreptul stației Suceava, la intersecția străzilor Cișmelei și Dispensarului, la zona de acces spre Campus, la intrare în Satul de Vacanță, la Păpădie, în zona Hotelului Perla, în zona Hotelurilor Meridian și Doina, în zona Hotelului Ovidiu, în zona Castel, în zona Iaki, pe varianta A - în parcarea cu panouri solare, în zona Hotelului Central, în zona Hotelului Dorna și pe bulevardul Mamaia, la Pescărie, și la Delfinariu.