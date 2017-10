Sănătate pe datorie. Pensionarii se împrumută de la CAR ca să se facă bine!

Mulți bătrâni se descurcă cu greu în ziua de azi. Pensiile sunt mici, iar cheltuielile din ce în ce mai mari. Iar când sănătatea este șubredă, e și mai greu. Pensionarii constănțeni au ajuns să facă împrumuturi la CAR ca să se descurce.Lunar, cel puțin 300 de vârstnici se împrumută de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, pentru a-și rezolva diferite probleme pe care le au. Pensiile abia le ajung de la o lună la alta, iar copiii au și ei problemele lor și nu îi mai pot ajuta. Cei mai mulți au nevoie de bani pentru câte o operație sau intervenție medicală, după care îi returnează câte puțin în fiecare lună. Spun că este mai simplu așa, dar nu este deloc ușor.„Soțul meu avea nevoie de o operație la picior. Îl durea foarte tare și nu prea mai putea merge. Am făcut un împrumut la CAR de 5.000 de lei. Ne-am descurcat și acum se simte mai bine. Pentru sănătate faci sacrificii. Mănânci mai puțin, dar măcar te miști și nu devii o povară”, ne-a spus o femeie care tocmai își plătise rata la CAR.Chiar dacă suntem în pragul sărbătorilor, cei mai mulți împrumută bani pentru astfel de situații medicale sau pentru a-și ajuta copiii. Puțini vor doar să aibă bani mai mulți de Crăciun. „Vine fiul meu din Germania. Împreună cu soția și copilul. Nu au mai fost de sărbători în țară de doi ani. Așa că vreau să ne pregătim, să-i așteptăm așa cum se cuvine. Vor sta la noi și vom face sărbătorile împreună. Am arvunit un porc, să facem toate tradițiile. Am luat împrumut 3.000 de lei. Până la vară îi dau eu înapoi. Nu le cer lor niciun ban. Au și ei greutățile lor, acolo, în Germania”, ne-a spus și Vasile Sârbu, din Constanța.De la începutul lunii și până în prezent, aproape 200 de persoane au făcut deja cerere pentru un împrumut. „De-abia de-acum se dau pensiile, așa că ne așteptăm să vină mai mulți pentru împrumuturi. În general, în fiecare lună avem în jur de 300 de cereri. Probabil că luna aceasta vor fi ceva mai mulți”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mariana Păculea, contabilul Casei Județene de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Constanța.Dobândă mică, hârtii puține Orice pensionar poate lua împrumut, dacă este membru al CARP și dacă găsește un girant, tot pensionar. Nu este nevoie de multe documente, ca la bancă, ci numai de cuponul de pensie. Dobânda este mai mică decât la bancă. Pentru sume până în 1.000 de lei, dobânda este de 10%, pentru sume între 1.000 și 2.000 de lei este 11%, și crește cu câte un procent, în funcție de sumă.Popriri pentru datornici Din păcate, odată cu creșterea numă-rului de împrumuturi, au crescut și întârzierile la returnarea banilor. Bătrânii sunt păsuiți o lună, două, dar, dacă tot nu reușesc să plătească, ajung să li se pună poprire pe pensie. „Avem aproximativ 20 solicitări de poprire către Casa Județeană de Pensii. Sunt oameni care au luat 2.500 de lei, au plătit două rate și apoi nu au mai venit deloc. Sau au luat 500 de lei și nu au plătit nicio rată. Nu sunt sume foarte mari, dar trebuie să le recuperăm, pentru ca să-i dăm mai departe, altora”, a mai explicat Mariana Păculea.