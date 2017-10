Sămânţă de scandal! Cine seamănă discordie între agenţii economici din Mamaia

2

vraja marii

Eu daca as fi autoritatea care impune reguli in Mamaia, nu as limita programul pentru baruiri pe plaja pana ora 19, eu le-as interzice! As da o fuga sa vad cum a fost posibil sa fie contruite hoteluri si baruri pe plaja, cum au fost aprobare bransari de gaze pentriu tori carnatii care isi bat joc de lume si ne dau sa mirosim meniul la nisip, dau muzica tare sa iti sparga timpanul, iau plaja in grija si o ocupa toata cu paturi ca nici sa treci nu ai pe unde. Vor sa aiba grija de plaja si ia taxe? Sa permita accesul cu taxa, patul ti-l iei sau nu, duca cum preferi, si sa faca curat de banii pe care ii iau!