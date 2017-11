Salvaţi copiii prematuri! Secţia de Neonatologie are nevoie de aparatură pentru îngrijirea acestor micuţi

Salvați copiii prematuri! Secția de Neonatologie are nevoie de aparatură pentru îngrijirea acestor micuți

An de an, în Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța se nasc o mulțime de copilași înainte de termen. Spre exemplu, în 2016, am avut o rată a prematurității de 14,58%, deci din 3.374 de nou-născuți, 492 au fost prematuri. În 2017, până la data de 15 noiembrie, s-au născut 3.007 copii, 363 dintre ei fiind prematuri, adică un procent de 12,07%. Cel mai mic dintre cei care se află, la acest moment, în unitatea sanitară, cântărește doar puțin peste un kilogram și a fost născut de o mamă în vârstă de 14 ani și un tată cu doi ani mai mare.Tocmai din cauza numărului mare de prematuri, nu este nevoie numai de reabilitarea secției Neonatologie, ci și de dotarea corespunzătoare a acesteia.„În prezent, nu ducem lipsă de incubatoare, ci de ventilatoare, injectomate sau alte echipamente de radiologie, ecografie performante”, a declarat șeful secției Neonatologie, dr. Livica Frățiman.Desigur, ea este mulțumită că Asociația „Dăruiește Aripi” continuă să strângă fonduri pentru a-i ajuta, la fel ca și ceilalți doi parteneri ai acestora. Mai mult decât atât, o parte din aparatură va fi cumpărată de Ministerul Sănătății.„Vestea bună este că avem deja structura aprobată pentru a avea 22 de paturi, atunci când se va termina reabilitatea, urmând ca secția să arate cel puțin la fel cu cea de la Spitalul «Marie Curie» din București și poate chiar mai bine de-atât. Oricum, ce fac acești doctori la Neonatologie, este o muncă imensă, din cauza fragilității prematurilor, dar și prin prisma zilelor pe care cei mici le petrec la noi, până când ajung să meargă acasă. Bineînțeles, noi facem toate eforturile să le punem la dispoziție colegilor tot ce au nevoie, pentru ca actul medical să se desfășoare în condiții normale, iar această modificare de structură este foarte importantă, pentru că este învechită și are un număr mic de paturi”, a explicat directorul SCJU, dr. Cătălin Grasa.La rândul său, directorul medical al spitalului, dr. Bogdan Obadă a declarat că toți copiii născuți înainte de 37 de săptămâni au nevoie de îngrijiri deosebite.„Ei sunt preluați, imediat după naștere, în secția de Terapie Intensivă, unde are loc susținerea funcțiilor vitale”, a precizat specialistul.Copiii născuți mai devreme de 26 de săptămâni au șanse mici de supraviețuireRevenind la micuții care s-au grăbit să vină pe lume, dr. Livica Frățiman a declarat că prematurii sunt pacienții lor speciali, iar cauzele prematurității sunt multiple, pornind de la aspecte medicale, sociale, dar mai ales la cele care țin, în genere, de starea de sănătate a mamei, de condiția fiziologică a aparatului său de reproducere, dar și de condiția nașterii, unde și în ce condiții s-a produs nașterea.Ea a mai precizat că statisticile internaționale arată că decesele nou-născuților prematuri au loc în funcție de vârsta gestațională. Astfel, copiii născuți mai devreme de 26 de săptămâni au șanse mici de supraviețuire. Sub aceste limite, doar un copil din zece trăiește.Cu toate acestea, în urmă cu aproximativ trei ani, dr. Georgia Caeridin, medic terapie intensivă neonatală, a îngrijit cel mai mic copil pe care l-au avut, până acum, pe secție, respectiv 22 de săptămâni, și care a avut la naștere numai 450 de grame. Din fericire, mititelul a plecat acasă după patru luni de îngrijiri, cu greutatea de 2,900 kg, dar cu niște probleme de sănătate.Specialiștii constănțeni susțin că la acești bebeluși născuți prematur complicațiile sunt multiple. De menționat sunt nedezvoltarea organelor interne ale bebelușului, pentru că, în această situație, de prematuritate, niciun organ intern nu este funcțional cum trebuie, înainte de 26 de săptămâni, așa că el are susținere din toate punctele de vedere.„În primul rând, el nu își poate menține temperatura, nu poate respira și are nevoie de susținere cu ajutorul aparatelor, face anemie, pentru că măduva osoasă nu poate produce sânge în condiții optime și plămânii se dezvoltă, dar nu așa cum s-ar fi dezvoltat în timpul vieții intrauterine. La toate acestea, se adaugă infecțiile, care sunt o complicație de care este foarte greu să ne lipsim. Desigur, există complicații pe termen scurt și complicații pe termen lung. Hemoragiile cerebrale sunt cele mai frecvente, acestea apărând în primele două-trei săptămâni de viață, la care poate apărea starea de retard și alte complicații neurologice. Apoi, retinopatia este o altă complicație a prematurității pe care ne străduim s-o înlăturăm, iar acești copii sunt operați imediat. În caz contrar, ei pot orbi sau le poate fi afectat serios auzul”, a mai spus dr. Frățiman.Tocmai de aceea, specialistul speră ca anul viitor, pe vremea aceasta, să aibă o secție nouă, renovată, unde prematurii să beneficieze de cele mai bune îngrijiri medicale.