Salvarea turismului de pe litoral. Toţi bugetarii vor primi, în iulie, un voucher de vacanţă de 1.450 lei

Salvarea turismului de pe litoral. Toți bugetarii vor primi, în iulie, un voucher de vacanță de 1.450 lei

„Pe data de 1 iulie 2017 vor intra în vigoare voucherele de vacanță pentru bugetari. Am modificat, prin ordonanță de urgență, iar voucherele de vacanță nu mai sunt abrogate până la 31 decembrie 2017, cum erau inițial, ci până la 1 iulie. La ora actuală, în lege sunt trecute șase vouchere de vacanță, fiecare având valoarea unui salariu minim pe economie. Noi vom modifica această ordonanță care prevede șase vouchere și vom introduce un singur voucher, deoarece statul român doar atât poate suporta. Un singur voucher, având valoarea salariului minim pe economie, și anume 1.450 de lei”, a explicat Mircea Dobre, ministrul Turismului. Acesta a mai precizat că, după modificările legislației actuale și introducerea noilor prevederi, urmează să se discute cu reprezentanții Ministerului de Finanțe, în vederea stabilirii procedurii de alocare - online sau standard, tipizată. Voucherele vor putea fi folosite pe durata unui an calendaristic.De cealaltă parte, potrivit reprezentanților Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, sejururile în România cumpărate anul trecut cu vouchere de vacanță oferite de angajatorii privați au înregistrat o creștere uriașă. Practic, acestea au totalizat aproximativ 10 milioane de euro, o sumă de aproape patru ori mai mare față de 2015 și de șase ori mai mare față de 2014. De asemenea, pentru acest an, ANAT estimează o creștere de 38 de ori a sumei, dacă vor fi acordate voucherele de vacanță în valoare de 1.450 de lei pentru fiecare bugetar.Anul trecut au fost acordate 1,1 milioane de vouchere de vacanță, potrivit infor-mațiilor primite de ANAT de la Ministerul Finanțelor Publice, un număr de 3,5 ori mai mare față de 2015 și de 5,5 ori mai multe decât în urmă cu doi ani, când au fost date angajaților 207.000 de vouchere de vacanță.Suma de 10 milioane de euro aferentă vacanțelor cumpărate cu vouchere de vacanță în 2016 a contribuit semnificativ la creșterea turismului intern, ANAT anunțând la finalul sezonului estival un plus de vânzări de 15 la sută prin agențiile de turism.„Anul trecut au fost acordate vouchere de vacanță numai în sistemul privat, instituțiile publice având, în continuare, interdicție pentru acest stimulent salarial. Dacă de la 1 iulie fiecare bugetar va primi vouchere în valoare de 1.450 de lei, și le va și folosi în acest an, valoarea aferentă anului trecut ar putea crește de 38 de ori. Pentru industria turismului vor fi mai mulți bani pentru investiții în creșterea calității serviciilor”, declară dr. Alin Burcea, președinte ANAT.Cele mai multe vouchere au fost folosite anul trecut pentru cumpărarea de sejururi în stațiunile balneare, de pe litoral și în Delta Dunării, care au avut vânzări mai mari cu 18 la sută, 12 la sută, respectiv 20 la sută, Delta Dunării fiind revelația sezonului în preferințele turiștilor care au petrecut, în medie, trei zile de vacanță.„Pentru a dinamiza vânzarea prin vouchere de vacanță, ANAT susține eliminarea plafonului de 10 la sută în cazul comisionului agenției de turism, prevăzut în Legea voucherelor de vacanță, prevedere care nu stimulează concurența firească între agenții. Complicațiile tehnice pentru respectarea acestui plafon pe lanțul turoperator-revânzător îngreunează operarea plăților prin vouchere de vacanță, în special la pachetele plătite și cu bani, și vouchere - cazul cel mai des întâlnit”, precizează președintele ANAT.Voucherele de vacanță au fost intro-duse pe piața din România în 2009, dar acordarea lor a fost oprită în sistemul pu-blic după un an, din cauza crizei eco-nomice, și de atunci este restricționată an de an prin act normativ. Legea a fost promovată pentru protejarea stării de sănătate a angajaților și prevede impozite reduse în cazul angajatorilor care oferă bonurile valorice salariaților lor. Un alt scop al legii este creșterea turismului intern, ultima variantă a actului normativ, aprobată în 2015, prevede înlocuirea primelor de vacanță cu care puteau fi cumpărate sejururi externe și erau taxate similar salariului pentru angajator, cu voucherele de vacanță.