S.C. Georgiana Company, firma care a construit ANL- urile în Medgidia, a tras pe sfoară nouă constănţeni

Și cu banii luați și fără un acoperiș deasupra capului

S.C. Georgiana Company, firma care a construit ANL- urile în Medgidia, a tras pe sfoară nouă constănțeni

Nouă constănțeni au fost păcăliți de reprezentantul S.C. „Georgiana Company“ Călărași. Oamenii au încheiat precontracte de vânzare -cumpărare cu societatea amintită pentru apartamentele și garsonierele situate la etajele doi și trei ale imobilului din Medgidia, pe strada Independenței nr. 87A. Pe data de 1 martie 2007, urma să se perfecteze contractele de vânzare - cumpărare și să fie efectuate toate lucrările interioare: instalație termică, electrică, sanitară, montate gresia, faianța, ușile și ferestrele. Prețul atractiv - 10.000 euro - garsoniera și 20.000 euro - un apartament cu două camere nu le-a dat oamenilor de bănuit că ar fi ceva în neregulă, deoarece în luna decembrie 2006, când cei mai mulți dintre tineri au plătit un avans sau au achitat integral locuința, echipa de muncitori lucra la finisajele pereților interiori ai locuințelor. „La vremea respectivă, am considerat că i-am făcut fiicei noastre cel mai frumos dar. Sunt convinsă că și ceilalți tineri s-au bucurat că peste trei luni se vor muta în propriul cuib“, ne mărturisește Valentina Popa, una dintre păgubite. Au semnat ca primarul În luna martie, însă, societatea a solicitat prelungirea termenului de perfectare a contractelor până pe 14 mai 2007. „Între timp, am aflat că imobilul pe care societatea s-a obligat să-l vândă are instituită ipotecă în favoarea BCR Călărași, iar acest lucru nu ne-a fost adus la cunoștință în momentul încheierii antecontractelor, deși au fost încheiate în fața unui notar public“, deapănă povestea Valentina Popa. Aflând de ipotecă, oamenii au încercat o rezolvare pe cale amiabilă invitându-l pe mandatarul societății - Liviu Emil Cristache, pe 25 mai 2007, la o conciliere directă, dar nu s-a ajuns la nici o înțelegere. „Ne-a explicat că societatea are de primit sume importante de bani de la Guvern, primării, ca urmare a finalizării lucrărilor de construcții de blocuri de tip ANL, precum și a unor despăgubiri pentru 6.000 ha teren arabil calamitate în urma inundațiilor din 2005 (!!!). Ne-a asigurat că vor primi banii în câteva săptămâni, vor finaliza lucrările și vor radia ipoteca“ - se arată în plângerea înaintată redacției noastre. Reprezentantul societății nu a mai fost, însă, de găsit. În luna iulie, oamenii păgubiți au aflat că administratorul SC Georgiana Company, Vasile Gheorghe, a solicitat deschiderea procedurii insolvenței pentru firmă, cerere care face obiectul dosarului 1757/116/2007, cerere depusă în data de 21.05.2007. Acest lucru se întâmpla doar cu câteva zile înainte de negociere. Oamenii, deși au achitat integral sau parțial prețul locuințelor, au rămas și fără bani și fără case. Ei nu știu ce să mai facă și pe ce cale să apuce. Am încercat să luăm și noi legătura cu reprezentanții societății cu sediul în Călărași. Din păcate, la celălalt capăt al firului a răspuns … femeia de serviciu. Ne-a spus că nu este nimeni la sediul societății și că directorul poate fi găsit doar la începutul acestei săptămâni. Imobil sub sechestru Situația disperată a celor care au rămas cu buza umflată este cunoscută și de primarul localității Medgidia, Dumitru Moinescu. „Cumpărătorii“ apartamentelor și garsonierelor au mers în nenumărate rânduri în audiență la primar, cerându-i ajutorul. Pe cartea de vizită a SC Georgiana Company în Medgidia sunt menționate două blocuri ANL, un bloc de locuințe sociale și amenajarea unui fost cămin în locuințe. 