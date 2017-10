S-A MĂRIT PENSIA! CÂŢI BANI VOR LUA BĂTRÂNII ÎN PLUS

1

marirea

Stati asa un pic. Pentru ce se maresc pensiile acestor idivizi?pentru ca au distrus orsul in care traim? ptr.ca se gindesc in continuare la ei si la burta lor?Ce au facut acesti pomanagii ptr.noi?Auzi dta.137.000 de pomanagii.fiecare din noi trbuie sa duca in spate atitea gloabe nenorcite ,care n-au contribuit cu nimic la dezvoltarea orasului nostru nici in timpul lui ceasca ,nici dupa ceasca.NU NE PERMITEM ACEST LUX. CEI CE POT MUNCI ,SA MUNCEASCA SI SA RENUNTE LA PENSIE.