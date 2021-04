S-a mai stins o stea! A MURIT GABI LUNCĂ

Anunţul decesului a fost făcut de Rebeca Onoriu, fiica cea mică a artistei, pe pagina sa de Facebook. Ea a postat o fotografie cu părinții săi (Gabi Luncă și Ion Onoriu, decedat în 1998) și următorul anunț:

“Dupa 23 ani, din nou împreună! Cântă împreună Celui pe care L-au iubit și L-au slujit o viață întreagă! O să ne revedem...”, a fost mesajul postat de Rebeca Onoriu.







Gabi Luncă a fost una dintre cele mai renumite cântăreţe de muzică lăutărească din România. În urmă cu câteva zile, Rebeca Onoriu, fiica artistei, a vorbit în exclusivitate pentru Click! despre lupta pe care mama ei o ducea cu nemilosul virus Sars-Cov-2.







„A luat de la unul din nepoţi, casa e mare, normal. Au venit în vizită la ea, nu ştiau că sunt pozitivi. A luat virusul, probabil, de pe hainele copiilor. A început să aibă o uşoară tuse. A venit DSP-ul, i-a făcut test, a ieşit pozitiv. Apoi, sora mea i-a mai făcut unul, al doilea test tot pozitiv a ieşit. Am început tratamentul acasă, am cumpărat şi aparat de oxigen. În a treia zi a scăzut saturaţia la 90. S-a panicat şi a mers la Matei Balş, unde a făcut un CT la plămâni. S-a văzut o uşoară inflamaţie. Având în vedere vârsta dânsei am internat-o la Spitalul Ilfov. Au pus-o imediat pe tratament. Ca să nu scadă saturaţia i-au pus o mască full-face, care i-a schimbat analizele. Medical s-a făcut super tratament. Este la ATI, e stabilă, mănâncă, vorbeşte. E un virus pervers. E deja în a 12-a zi de boală. Din păcate, virusul nu te întreabă câţi ani ai şi nici cine eşti. Am protejat-o cât am putut, nu ne-am mai sărutat decât pe mâini”, a declarat Rebeca Onoriu.







Gabi Luncă s-a născut la data de 16 octombrie 1939, în comuna Vărbilău, Prahova. Cu o voce de argint și cu „vibrato-urile dulci”, a cucerit publicul din țară și de peste hotare, timp de peste jumătate de secol. Din 1992 a cântat doar muzică religioasă. A fost persoană publică, politician, cetățean de onoare al Comunelor: Șiria jud. Arad și Vărbilău jud. Prahova.







Dumnezeu să o ierte !

După Cornelia Catanga și Nelu Ploieșteanu, o altă voce inegalabilă a muzicii lăutărești s-a stins din viață! Marea artistă Gabi Luncă, în vârstă de 81 de ani, a murit în această seară. Ea fusese diagnosticată cu Covid-19 și era internată la Spitalul Județean Ilfov.