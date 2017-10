S-a inaugurat singura instalaţie de reciclare a deşeurilor de electrice şi electronice din ţară

La Constanța

S-a inaugurat singura instalație de reciclare a deșeurilor de electrice și electronice din țară

La Constanța va funcționa sin-gura instalație automată de reciclare a deșeurilor electrice și electrotehnice, cu excepția lămpilor și frigiderelor, pentru care încă nu există instalații care să separe mercurul, respectiv freonul din instalații. Inaugurarea ei a avut loc pe data de 3 noiembrie, ziua în care s-a derulat la nivel național campania de colectare a deșeurilor electrice, electronice și electrotehnice. Dacă, până acum, reciclarea începea cu șurubelnița și ciocanul, odată cu punerea în funcțiune a acestei stații, se pot recicla patru tone de deșeuri pe oră. Aurora Olescu, administratorul Gremlin Computer SRL, firma care a pus în funcțiune instalația modernă, ne-a spus că investiția s-a ridicat la suma de două milioane de euro. Instalația nu folosește cuțitele, ci funcționează pe baza descompunerii materialelor. 80% din produsul obținut în urma trierii poate fi vândut apoi. „În plăcile calculatoarelor se găsesc metale prețioase cum ar fi aurul, seleniul, plumbul. În țara noastră nu există instalații care să separe aceste elemente de placa de bază", precizează administratorul Gremlin. Radu Chircă, consilier în cadrul Comisiei Naționale de Reciclare a Materialelor din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor a spus că, prin inaugurarea unei astfel de instalații, se închide lanțul de gestionare a deșeurilor. Orice constănțean care a ratat campania de colectare poate suna la telverde 0800700777 și o echipă mobilă va prelua televizorul sau computerul de care nu mai are nevoie. De asemenea, unitatea de reciclare din Constanța va prelua deșeurile electrice din alte județe ale țării. În privința ponderii deșeurilor, predomină echipamentul IT, care, conform spuselor Aurorei Olescu, are o rată de creștere mai mare decât ambalajele. „Primim deșeurile cu titlu gratuit sau dăm un preț simbolic pe ele", recunoaște administratorul firmei de reciclare. Vrea ca populația să conștientizeze faptul că trebuie să renunțe la vechiturile din casă fără să primească un ban pe ele, așa cum se întâmplă în țările civilizate. Poate nu a aflat de ultimul sondaj efectuat de Ministerul Mediului, unde majoritatea populației aștepta să fie recompensată în schimbul predării aparaturii vechi din casă. De regulă, atunci când o persoană își schimbă calculatorul sau televizorul, nu duce aceste obiecte la firmele de colectare, ci le face cadou rudelor sărace sau celor de la țară.