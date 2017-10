S-A FĂCUT DREPTATE! Mama care ŞI-A SALVAT COPILUL ABUZAT de tatăl canadian NU VA FI EXTRĂDATĂ

S-A FĂCUT DREPTATE! Mama care ȘI-A SALVAT COPILUL ABUZAT de tatăl canadian NU VA FI EXTRĂDATĂ

Ana Maria Nedelcu, mama care a fugit din Canada, împreună cu copilul, pentru că erau abuzați, nu va fi extrădată. Decizia a fost luată astăzi de către Înalta Curte de Casație și Justiție, deși în urmă cu câteva săptămâni judecătorii Curții de Apel considerau că aceasta trebuie extrădată, deoarece nu a respectat o hotărâre judecătorească.Femeia este acuzată de autoritățile canadiene că și-a răpit copilul și l-a adus fără acordul tatălui în România. Cu lacrimi în ochi și cu ultimele puteri, după un proces în care a fost luată în cătușe de acasă, ținută în arest, femeia i-a spus astăzi judecătorului: „Nu-mi doresc altceva decât să fiu lângă copiii mei. Să am grijă de ei, atât. Nu-mi doresc ceva material sau carieră”. De asemenea, ea a solicitat implicarea primului ministru Dacian Cioloș: „Am depus un memoriu și la primul ministru, pentru că am aflat că acesta merge într-o vizită diplomatică în Canada luna aceasta. Și pe această cale am solicitat sprijinul, atât pentru mine, cât și pentru copilul meu, care și el este în pericol de a fi returnat într-o viață de abuz în Canada”.Pentru a-și arăta susținerea față de această mamă greu încercată, mii de români au semnat o petiție online prin care cereau ca aceasta să nu fie extrădată.Într-un final, instanța supremă a respins cererea formulată de autoritățile judiciare canadiene de extrădare a Anei Maria Nedelcu. Decizia este definitivă.