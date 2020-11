S-a elucidat misterul! De ce mor pe capete bolnavii de Covid, la Spitalul din Medgidia

Cel mai trist în toată această poveste este că mor oameni, iar de la începutul pandemiei, conform statisticilor Prefecturii Constanţa, 320 de bolnavi au decedat. Foarte mulţi dintre aceştia erau internaţi la Spitalul Municipal Medgidia. Potrivit directorului unităţii sanitare, Eugen Aglițoiu, această situaţie se datorează faptului că atât Bucureştiul, cât şi alte judeţe din ţară le trimit pacienţi în stare foarte gravă, a căror viaţă atârnă de un fir de aţă. Ne referim la judeţe precum Giurgiu, Ploieşti, Târgovişte, dar şi Tulcea, conform spuselor managerului. „Cei de la ATI au tendinţa de a ne trimite cazurile cele mai grave, pentru a scăpa de răspundere. Noi am stat de vorbă cu ei în repetate rânduri şi le-am spus că dacă sunt pacienţi fără şanse, să nu-i mai trimită la noi, la Medgidia. Pe deasupra, mai pun şi familia pe drumuri să-i ridice, pentru că, dacă bolnavul nu are şanse de supravieţuire, se stinge, săracul. Pe de altă parte, avem şi mulţi decedaţi, pentru că, de exemplu, Spitalul de Pneumoftiziologie nu are ATI, iar Mangalia are, dar de luna aceasta şi tot ce se agravează, pleacă la Medgidia şi la Infecţioase”, ne-a declarat managerul.