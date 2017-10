S-a dublat numărul vârstnicilor de 60 de ani

„O stare bună de sănătate adaugă viață anilor - vârstnici sănătoși, activi și fericiți”. Sub acest slogan, în data de 7 aprilie 2011, Ministerul Sănătății celebrează Ziua Mondială a Sănătății. În acest an aniversarea are ca temă sănătatea și îmbătrânirea. Cu acest prilej, specialiștii transmit mesaje pentru încurajarea adoptării unui stil de viață sănătos pentru a avea o bătrânețe activă, sănătoasă și fericită.Iată recomandările medicilor:1. Mențineți-vă greutatea în limite normale!2. Renunțați la fumat!3. Preveniți și detectați precoce cancerul!4. Protejați-vă de bolile infecțioase!5. Preveniți diabetul zaharat!6. Scădeți valoarea colesterolului!7. Fiți activi pentru a vă îmbunătăți starea de sănătate!8. Mențineți-vă o stare bună de sănătate a musculaturii, oaselor și articulațiilor!9. Participați la viața socială!10. Mențineți-vă o stare bună de sănătate mintală!Din ce în ce mai mulți bătrâniDe-a lungul ultimelor decenii, analiza datelor populaționale a indicat accelerarea îmbătrânirii populației, ridicând astfel semnale de alarmă privind consecințele acestui proces. Speranța de viață este în creștere, ratele de fertilitate sunt în scădere, iar generațiile născute în perioadele de maximă fertilitate sunt pe cale de a ieși din activitate, urmând să mărească, în viitorul apropiat, numărul pensionarilor.La nivel global din 1980 și până în prezent numărul persoanelor cu vârsta de până în 60 de ani s-a dublat, iar numărul persoanelor cu vârsta până în 80 de ani va fi până în 2050 de 395 milioane, de patru ori mai mare decât astăzi. Se prognozează până în 2050, că persoanele de până în 60 de ani vor depăși numeric copiii sub 14 ani.