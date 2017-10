S-a deschis sezonul voluntariatului la Mare Nostrum

Tinerii care doresc să devină voluntari Mare Nostrum și să participe la activitățile programului de Monitorizare și conservare a delfinilor din Marea Neagră se pot înscrie la adresa event@marenostrum.ro. Nu trebuie decât să trimită un mesaj cu textul „vreau să devin voluntar”, numele și datele de contact.De la începutul anului și până în prezent, echipa Mare Nostrum a derulat, în cadrul programului, 12 expediții terestre de monitorizare li intervenție la cazuri de eușiare, identificând patru cetacee.„În ieșirile noastre pe teren cu membrii celor 30 de grupuri de voluntari, din cadrul instituțiilor de învățământ din județele Constanța și Tulcea, am avut prilejul de a le explica mai pe larg cum se colectează datele, cum se utilizează și se păstrează echipamentele și le-am oferit informații cu privire la ecosistemul marin. De asemenea, pentru promovarea programului, am participat și am organizat, în cadrul Săptămânii Altfel, evenimente pentru elevii de liceu și din ciclul gimnazial, din Constanța, dar și la București, în cadrul evenimentului Next Kids festival”, a declarat Cecilia Pătrăhău, purtătorul de cuvânt al Mare Nostrum. În cazul în care vedeți un delfin în pericol, la numerele de telefon 0241/616.422 și 0763/255.731 sau prin formularul online de pe site-ul www.delfini.ro.