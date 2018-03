S-a deschis primul club de socializare privat pentru adolescenţii din Constanţa

S-a deschis primul club de socializare privat pentru adolescenții din Constanța

Adolescenții din Constanța au, în sfârșit, un loc special al lor, unde își pot petrece timpul liber și unde se pot relaxa. Acest locse numește „Social Teenage Club”.Era nevoie de așa ceva în județul nostru? Da, pentru că tinerii au nevoie de timp liber pe care să-l petreacă alături de prieteni relaxându-se, discutând, distrân-du-se. În același timp, ei trebuie să învețe cum să-și găsească activități sănătoase, educative, distractive pentru timpul lor liber. În concluzie, conceptul „Social -club pentru adolescenți” a fost creat pentru a le oferi tinerilor diverse moduri de a-și petrece timpul liber. Așadar, ei pot veni acum la sediul de pe strada I.C. Brătianu nr. 5, unde pot organiza zile de naștere, banchete, majorate, petreceri tematice, karaoke, workshop-uri pe diverse teme, activități de creație, jocuri de societate, biliard și multe altele. În plus, părinții pot sta liniștiți, deoarece în această locație nu se vând băuturi alcoolice, iar fumatul este interzis.„Ideea o am de mult. Mi-am dorit un astfel de loc, pentru că sunt și mamă de adolescent și mă gândeam ce loc i-ar putea încânta mai mult pe tineri. Mi-am zis că, într-un astfel de loc, ei nu numai că se pot simți liberi, dar mai ales pot lăsa tableta sau telefonul. La noi, au jocuri de societate, șah, cărți, biliard. În același timp, vrem să creăm workshop-uri pe diferite teme, cursuri de actorie, expoziții, concerte, pentru că avem de-a face cu o generație în derivă și atunci trebuie să le refacem direcția. În plus, acesta este un loc unde ei își pot promova talentele”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Denisa Ghiță, managerul de la „Social Teenage Club”. Localul este deschis zilnic, între orele 9.00 - 23.00.