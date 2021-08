Astăzi, 23 august, s-a dat startul campaniei de colectare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice derulate în municipiul Constanța, până la data de 28 august. În această perioadă, locuitorii municipiului Constanța sunt încurajați să se implice activ în protecția mediului prin colectarea separată a DEEE.Această campanie, la fel ca multe altele este derulată de ECOTIC alături de partenerii săi - Consiliul Județean Constanța, Primăria Municipiului Constanța, ADI Dobrogea și Vastum ECO.Pentru a scăpa de deșeurile electrice, electronice sau electrocasnice, constănțenii au la dispoziție:1) Preluarea gratuită de la domiciliu a deșeurilor voluminoase, în perioada 23-28 august (ex: mașină de spălat, frigider etc). Comanda se va face telefonic la numărul de telefon 0771.006.485.2) Predare la punctele de colectare:• Punct permanent de colectare (luni – sâmbătă, 10:00-17:00)Șoseaua Industrială nr. 9 Constanța• Puncte temporare (27 – 28 august, 11:00-17:00)- Str. Cișmelei – Școala nr. 29- Str. Unirii – lângă magazinul ADIVIN- Aleea Garofiței – Piața Balada- Str. Brizei – Piața Roșie- Bd. 1 Mai – lângă DSV- Gară – Platou Dispecerat CT BUS- Str. Liliacului – în dreptul Fundației Baylor- Str. Soveja – Parc Tăbăcărie intrare Gravity Park- Bd. I. C. Brătianu – intersecția cu Str. Dezrobirii în dreptul dispensarului- Str. Ștefan Mihăileanu – Piața GrivițeiFiecare persoană care predă deșeuri electrice de minimum 5 kg cumulate va fi înscrisă în mod automat la tombola cu premii, constând în frigider, aspirator, TV, brățări fitness.