Ruine şi buruieni! "Palatul festivalurilor" din Mamaia, un monument al neputinţei

Ruine și buruieni! "Palatul festivalurilor" din Mamaia, un monument al neputinței

Din hârtii și din vorbe, mulți s-au arătat interesați de soarta Teatrului de Vară din Mamaia. Dar, pe când se întreceau în declarații mai marii județului și ai orașului, „Palatul festivalurilor“ se stingea încet și sigur.Părăsit în mijlocul unui complex numit - ironia sorții - „Perla”, Teatrul de Vară a ajuns în ultimii ani o ruină mizeră în dosul galeriilor comerciale de la promenadă. Dughenele din „termopane” și pline de kitschuri i-au luat fața grădinii de vară, cu o galerie de artă alături și terase cochete odinioară. Tot complexul este abandonat, căci agenții economici și-au mutat afacerile în zone mai cu vad: cine mai vine lângă un teatru închis de ani de zile, lângă care miroase a urină și fecale? Și când te gândești că, în vremurile lui bune, aici veneau să se răcorească cu o limonadă sau o bere transpirată, înainte de spectacol, stele precum Stela Popescu, Alexandru Arșinel, Dem Rădulescu, Ștefan Bănică, Dan Spătaru, Ion Dolănescu și mai câți... S-au dus și ei, s-a dus și grădina noastră de vară…În dosul dughenelor de la promenadăFerecat și lipsit de viață am găsit și noi „Palatul festivalurilor” din stațiunea Mamaia. Zăcea în liniște, sub soarele renăscător al lui aprilie. Buruienile prinseseră vlagă și deja creșteau verzulii, în ciuda atmosferei posomorâte din jur. Balcoanele de pe laterale nu mai au balustrade, în locul lor au fost puse niște placaje ordinare. Treptele sunt sparte, iar prin rosturile de la terasă cresc alte buruieni.Pe locul pentru afișele colorate ale spectacolelor stau acum scrise cu sprayul declarații de dragoste banale și lipsite de inspirație. Iar alături de literele decolorate ale titlului onorabil „Palatul festivalurilor” tinerii au făcut grafitti reușite și amuzante. Grafitti sunt și pe pilonii unde era prinsă copertina care acoperea odată teatrul. Betonul încă mai rezistă, semn că ce se făcea pe vremuri era trainic. Doar vopseaua este jupuită și ștearsă pe alocuri.Lângă porțile sudate este o altă ruină, cu placaje în loc de ferestre: galeria de artă. Este goală și abandonată și ea de ani de zile. Ce să mai expui în galerie când dughenele de la promenadă sunt pline de magneți urât pictați, de brățări luminoase, pălării de paie și aduse din China…O istorie tristăIstoria Teatrului de Vară din Mamaia este zbuciumată. În vremurile comuniste, pe când stațiunea era plină de turiști din iunie până în septembrie, la grădina de vară aveau loc cele mai frumoase spectacole de muzică ușoară și muzică populară. Multe talente au fost descoperite pe scena de la Mamaia, nume care acum nu-și mai au locul în cluburile exclusiviste ci, cel mult, pe scena improvizată din mijlocul piațetei de la Perla sau de la Cazino.Căci, da, în stațiunea cu două grădini de vară în paragină, spectacolele se desfășoară în piață, fără acustică, fără lumini și fără copertină. Spectatorii, cei mai mulți în trecere, stau în picioare sau pe scaune de plastic, cumpărate de la talcioc, și se jenează să aplaude cu foc, pentru că totul pare o improvizație, lipsită de profesionalism și strălucire.Teatrul a fost apoi în administrarea SC Domeniului Public și Privat Județean, societate a Consiliului Județean Constanța. Sub conducerea lui Nicușor Constantinescu, județul nu a mai avut fonduri să organizeze nici Festivalul de Muzică Ușoară Mamaia, nici Festivalul de Muzică Populară, după care teatrul a fost ferecat. Conducerea CJC a vrut apoi să se descotorosească de grădina de vară și a oferit-o Consiliului Local Constanța. Însă nici aici nu s-au găsit bani pentru reabilitarea și redeschiderea teatrului.Vorbe și hârtii goale…În 2016, primarul, interimar pe atunci, Decebal Făgădău, spunea că are planuri mari pentru Teatrul de Vară din Mamaia.„Intenționez să îl aduc la Consiliul Local și să mă ocup de el. Îl voi reabilita și îl voi reda turiștilor și constănțenilor. Și acesta nu este singurul obiectiv pe care îmi doresc să îl preiau. Pe lista mea mai sunt și Teatrul de Vară Soveja și unele muzee din Constanța”, spunea edilul. Deocamdată, nu s-a concretizat nimic din aceste planuri, așa că teatrul s-a întors la Consiliul Județean.v v vAm adresat o solicitare către Consiliul Județean Constanța în care doream să ne ofere informații de ultimă oră despre proiectul de renovare a teatrului și un termen pentru deschiderea lui. Timp de o săptămână, cei de la CJC nu au reușit să ne răspundă, dar deîndată ce vom primi o informare oficială din partea lor, o vom face cunoscută tuturor constănțenilor nerăbdători să meargă la spectacole la „Palatul festivalurilor” din Mamaia.